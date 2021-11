Bất động sản Cần Giuộc hưởng lợi từ loạt dự án tỷ USD

Vị trí chỉ cách trung tâm TPHCM khoảng 20km, với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thu hút FDI bùng nổ… nhưng mặt bằng giá còn thấp là những yếu tố giúp thị trường bất động sản Cần Giuộc (tỉnh Long An) thu hút dòng vốn đầu tư.

Đột phá thu hút FDI và cơ hội từ siêu khu kinh tế 32.000ha

Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 58 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 9 tháng đầu năm 2021. Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3,6 tỷ USD, chiếm 16,4% tổng vốn đầu tư đăng ký, trong đó có dự án điện lớn lên tới 3,1 tỷ USD tại huyện Cần Giuộc (chiếm tới 85,3% tổng vốn đầu tư của Long An).

Theo các chuyên gia, Cần Giuộc từ lâu đã là điểm thu hút đầu tư vào hàng loạt các khu công nghiệp. Đây là địa phương giáp ranh TPHCM duy nhất sở hữu cảng biển quốc tế. Điều này giúp Cần Giuộc không chỉ là cửa ngõ kết nối TPHCM với các tỉnh đồng bằng song Cửu Long mà còn là cửa ngõ giao thương ra quốc tế.

Ngoài lợi thế về vị trí và hạ tầng kết nối, Cần Giuộc còn được hưởng lợi từ việc quy hoạch siêu khu kinh tế, vừa được Ban quản lý Khu kinh tế Long An đề xuất. Dự án này nằm trong quy hoạch phát triển địa phương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sẽ trình các bộ ngành, Chính phủ xem xét.

Khu kinh tế này gồm toàn bộ huyện Cần Giuộc (chiếm gần 2/3 diện tích quy hoạch) và một phần huyện Cần Đước, dự kiến xây dựng trên nền tảng một số khu công nghiệp, công nghệ cao có sẵn như Long Hậu, Đông Nam Á, Tân Kim, Tân Tập, khu công nghiệp Nam Tân Tập, khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông...

Dự án gồm 7 khu chức năng, gồm khu đô thị vệ tinh 1 (Cần Giuộc); khu đô thị vệ tinh 2 (Cần Đước); khu đô thị giáo dục, y tế, thể dục thể thao; khu đô thị phụ trợ; khu công nghiệp - cảng biển quốc tế; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khu đô thị sinh thái.

Với vị trí chiến lược và quỹ đất dồi dào, dự án có thể trở thành khu siêu kinh tế kết nối các khu vực quan trọng như Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, TP HCM, Vũng Tàu và Phnom Penh (Campuchia). Bên cạnh đó, dự án sẽ tham gia vào các chuỗi cung ứng chưa hoàn thiện, đặc biệt là lĩnh vực công, nông nghiệp công nghệ cao.

Các ngành tiềm năng cao mà Khu kinh tế Long An hướng tới là điện tử thông minh, robot và tự động hóa, nông nghiệp tiên tiến và công nghệ sinh học, nhiên liệu sinh học, hóa sinh, chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Hàng chục ngàn tỷ đầu tư hạ tầng, Cần Giuộc sẽ là điểm nóng

Chia sẻ với báo chí gần đây, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh này chuẩn bị đầu tư 3 dự án giao thông huyết mạch kết nối giữa địa phương với TPHCM, đồng bằng sông Cửu Long và giữa các vùng kinh tế trên địa bàn với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trong số 3 dự án này, có 2 dự án kết nối từ đầu mối Cần Giuộc là trục động lực kết nối TPHCM-Long An-Tiền Giang (ĐT827E) và trục kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh với nhau và cảng quốc tế Long An.

Được biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An xác định trong 5 năm tới là đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thông tin từ Sở GTVT tỉnh Long An, tuyến ĐT827E dự kiến được đầu tư có ý nghĩa chiến lược, nâng tầm hệ thống GTVT của tỉnh. Tuyến đường động lực này sẽ kéo dài qua tỉnh Tiền Giang, Long An và TP.HCM. Trong đó, đoạn qua tỉnh Long An dài nhất, dự kiến khoảng 35km, kết nối với tỉnh Tiền Giang tại huyện Châu Thành, qua Tân Trụ, Cần Đước và Cần Giuộc trước khi kéo dài đến TP.HCM.

“Đến nay, về cơ bản 3 địa phương đã xác định xong hướng tuyến và đang hoàn tất các thủ tục để triển khai đầu tư. Theo đó, trục động lực TP.HCM - Long An - Tiền Giang được kết nối từ ngã ba Trung Lương, tỉnh Tiền Giang đến đường Phạm Hùng, TP.HCM với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 55km cùng 3 cây cầu. Trong đó, đoạn qua TP.HCM dài 5,8km, qua tỉnh Long An khoảng 34,5km và Tiền Giang là 14,2km. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn tuyến khoảng 20.000 tỉ đồng từ nguồn kinh phí huy động của mỗi tỉnh, riêng phần đầu tư 3 cây cầu kiến nghị Trung ương hỗ trợ”, Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Hoài Trung thông tin.

Dự án này không chỉ phục vụ sự phát triển của riêng TPHCM, tỉnh Long An và Tiền Giang mà còn có ý nghĩa phục vụ việc vận chuyển hàng hóa của cả khu vực các tỉnh duyên hải Tây Nam bộ như Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre. Khi hình thành, tuyến đường này cũng góp phần thiết thực trong chia sẻ năng lực vận chuyển hàng hóa trên các tuyến QL hiện hữu cũng như cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Theo dự kiến, tuyến đường động lực đoạn qua địa bàn tỉnh được quy hoạch loại đường phố chính đô thị có tốc độ thiết kế 80km/h với quy mô 10 làn xe.

Bên cạnh đó, khi các quy hoạch hạ tầng quan trọng như Vành đai 3 & 4, cao tốc Bến Lức-Long Thành, tuyến Metro số 4… đi vào hoàn thiện trong thời gian tới, Cần Giuộc sẽ sở hữu hệ thống giao thông liên vùng thuận lợi đến TPHCM cũng như các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Điều này tạo nên sức hút và đà tăng trưởng bền vững cho bất động sản Cần Giuộc, đặc biệt khi mặt bằng giá đất địa phương này vẫn đang ở mức thấp.