Bất động sản 2023: 'Cuộc chơi' của những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn

Khi thị trường đang chứng kiến sự thanh lọc mạnh mẽ, nhiều chuyên gia nhận định, cuộc chơi lúc này chỉ dành cho đầu tư dài hạn. Trong đó, các dự án căn hộ nằm trong các khu đô thị đã hiện hữu sẽ “làm ấm” thị trường và hứa hẹn mang đến lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư.

“Điều kiện kép” bắt sóng đầu tư bền vững

Thị trường bất động sản những tháng đầu năm 2023 đã xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực. Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2023 của Batdongsan.com.vn cho thấy, giá bán căn hộ trung cấp đã tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều chuyên gia dự báo, giá chung cư sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu sở hữu các sản phẩm chung cư thương mại trung, cao cấp lại vẫn đang ở mức cao, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, bởi nơi đây ghi nhận mức thu nhập bình quân đầu người hiện cao gấp 1,4 lần so với bình quân cả nước.

Bên cạnh đó, nhu cầu sở hữu nhà ở còn đến từ lượng người nước ngoài đến Hà Nội làm việc, sinh sống và định cư lâu dài. Theo thống kê, hiện đang có hơn 3.000 người nước ngoài đã được cấp sở hữu nhà riêng lẻ và chung cư, đa số “khẩu vị” chung đều hướng về căn hộ cao cấp tại các khu đô thị hiện đại.

Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn đang săn tìm những căn hộ thuộc phân khúc trung - cao cấp để bắt sóng thị trường. Cùng với đó, điều kiện “đủ” của các nhà đầu tư lúc này là chọn vùng đất “long mạch” chờ thị trường khởi sắc.

Anh Thanh Quang, nhà đầu tư với hơn 10 năm kinh nghiệm tại thị trường Hà Nội cho biết: “Giai đoạn này nhà đầu tư cá nhân ưu tiên chọn những khu vực có định hướng phát triển dài hạn và rõ ràng. Bởi nương theo hạ tầng giao thông là giải pháp giúp giá trị bất động sản tăng giá, chống trượt giá và là kênh trú ẩn dòng tiền đầu tư bền vững. Vì vậy, chọn được căn hộ ưu tú tại vùng đất tiềm năng chính là lời giải cho bài toán đầu tư ngay lúc này”.

Thực tế cho thấy, hiện tại phía Tây Hà Nội đang trở thành “điểm sáng” của thị trường khi liên tiếp những dự án hạ tầng được triển khai đồng bộ. Theo định hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2025, hơn 332 nghìn tỷ đồng sẽ được rót vào 460 dự án giao thông trên toàn thành phố Hà Nội. Trong đó, cả 7 tuyến vành đai bao quanh thủ đô đều có hợp phần chạy qua khu vực phía Tây. Không thể phủ nhận, khu vực này hiện đang là biểu tượng cho tốc độ phát triển của Hà Nội nói chung và sở hữu nguồn cung các dự án căn hộ cao cấp nói riêng.

Sản phẩm đầu tư “3 bảo chứng” được săn đón

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, các dự án nằm ở phía Tây Hà Nội cũng là các dự án được hỏi mua nhiều nhất, đặc biệt là dòng sản phẩm trung – cao cấp. Trong đó, Vinhomes Smart City đang là “tầm ngắm” của nhiều nhà đầu tư khi đã đi vào vận hành và có cộng đồng dân cư quy mô.

Nổi bật trong đó, SA5 The Sakura được giới chuyên gia đánh giá là sản phẩm đầu tư thỏa mãn được “điều kiện kép”. Hơn hết, sản phẩm được bảo chứng bởi 3 giá trị ưu tú mà hiếm dự án nào có được.

SA5 The Sakura nằm tại “tâm điểm” khu Tây, một trong 2 cực tăng trưởng trọng điểm của Hà Nội hiện nay. Tòa SA5 tọa lạc ngay điểm giao nhau của nhiều tuyến đường lớn giúp cư dân nhanh chóng kết nối với nội đô: đường vành đai 3, trục đường Tố Hữu – Lê Văn Lương, đại lộ Thăng Long, đường Trung Văn kết nối Mễ Trì – Mỹ Đình,.... “Tọa độ vàng” của phân khu là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá trong dài hạn cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, tòa SA5 The Sakura thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City còn gây ấn tượng khi là mảnh ghép chất Nhật hiếm hoi của đại đô thị với tiện ích “vườn Nhật trên mây” độc bản tại phân khu. Cộng hưởng cùng sức bật của “thành phố quốc tế” hiện là nơi an cư của hơn 50.000 cư dân ưu tú trong và ngoài nước, phân khu quy tụ hệ tiện ích đáng sống hàng đầu Việt Nam, là bảo chứng sắc nét về tính thanh khoản cũng như tiềm năng đầu tư khai thác cho thuê.

Đặc biệt, The Sakura cũng là dự án do Vinhomes bắt tay cùng Samty Corporation - Tập đoàn hàng đầu Nhật Bản về phát triển quy hoạch đô thị. Với sự hợp tác này, SA5 The Sakura hứa hẹn khởi tạo những giá trị sống chuẩn mực mang đậm tinh thần và bản sắc Phù Tang trong kiến trúc, cảnh quan với hệ tiện ích, chất lượng sống chạm ngưỡng chuẩn quốc tế hiếm hoi.

Có thể nói, SA5 The Sakura ghi điểm trong lòng người mua bởi những giá trị bảo chứng uy tín, khác biệt giữa lúc thị trường có nhiều biến động, nguồn cung khan hiếm. Với số lượng giới hạn, những căn hộ SA5 The Sakura được ví như “chìa khóa vàng” giải mã bài toán đầu tư mà nhiều người mua ở thực lẫn giới đầu tư đều quan tâm săn đón.