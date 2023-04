Bắt đối tượng siết cổ tài xế, cướp xe ô tô trong đêm ở Hà Nam

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết, lực lượng chức năng công an TP Phủ Lý đã bắt giữ đối tượng cướp xe ô tô trong đêm ở TP Phủ Lý khi đối tượng lái xe bỏ trốn về tỉnh Nam Định.

“Theo thông tin ban đầu, đối tượng người Nam Định. Sau khi cướp được xe ô tô, đối tượng đã lái xe theo hướng về TP Nam định. Ngày khi nhận được tin báo, cơ quan công an TP Phủ Lý truy đuổi và bắt giữ được đối tượng. Hiện cơ quan công an đang di lý đối tượng về TP Phủ Lý để tiếp tục điều tra, xử lý”, đại diện Công an tỉnh Hà Nam thông tin.

Trước đó, rạng sáng 21/4, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin một lái xe bị cướp ô tô trong đêm ở Hà Nam. Theo đó, vào khoảng 23h45 ngày 20/4, nam tài xế đang điều khiển ô tô màu trắng biển kiểm soát 90A-031.31 bị một đối tượng siết cổ nhưng anh may mắn thoát được ra ngoài, rồi bị cướp xe.

Đối tượng khi lấy được xe di chuyển theo hướng từ TP Phủ Lý (Hà Nam) đi tỉnh Nam Định. Ngay sau khi bị cướp xe, tài xế đã báo cho cơ quan chức năng và thông báo lên các hội nhóm.