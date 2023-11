Bắt 8 đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng súng định trốn sang Campuchia

TPO - Tối 9/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, đã phối hợp Công an quận Gò Vấp, TPHCM bắt giữ 8 đối tượng liên quan trong vụ cố ý gây thương tích ở TPHCM. Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây hoàn tất hồ sơ, chuyển Công an quận Gò Vấp, TPHCM điều tra theo thẩm quyền.