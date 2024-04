Bắt 4 đối tượng cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài ở TPHCM

TPO - Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện 2 vụ cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài ở TPHCM.

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Gia Hùng (39 tuổi), Nguyễn Tuấn Hùng (36 tuổi, cùng ngụ quận 11), Giầu Bá Hưng (30 tuổi, ngụ quận 10) và Trần Quang Thắng (42 tuổi, ngụ quận 12) về tội “Cướp giật tài sản”.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Hồ Quốc Trung (33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, lúc 22h ngày 7/3, ông Ungab Reymar Suello (quốc tịch Philippines) ngồi sau xe máy do tài xế xe ôm chở đến trước căn nhà trên đường Âu Cơ (phường 5, quận 11) thì bị 2 thanh niên điều khiển xe máy áp sát, cướp giật điện thoại iPhone 15 Pro Max.

Nhận tin báo, ngày 12/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11 vào cuộc điều tra và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, Công an xã Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh) bắt giữ 2 đối tượng cướp giật điện thoại của ông Ungab Reymar Suello là Tuấn Hùng và Gia Hùng.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng bắt giữ Trung về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Lúc 21h50 ngày 29/3, ông Qian Nixi (quốc tịch Trung Quốc) dừng xe trên đường Hồng Bàng (phường 1, quận 11) sử dụng điện thoại. Khi ông Qian Nixi chuẩn bị đưa điện vào túi quần cất thì bị nam thanh niên bất ngờ tiếp cận, giật phăng rồi chạy bộ lại xe của đồng bọn để tẩu thoát.

Chưa đầy 24 giờ truy xét, các trinh sát bắt giữ Hưng và Thắng là 2 nghi phạm gây ra vụ cướp giật trên. Tiến hành kiểm tra chất kích thích, cả 2 đều dương tính với ma túy.

Qua xác minh lai lịch, Thắng có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, Hưng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo Công an quận 11, thông tin liên quan 2 vụ cướp giật trên hầu như không có, bị hại không nhớ đặc điểm loại xe, biển số xe nên khó khăn cho công tác truy xét.

Với quyết tâm cao nhất thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về việc phải khám phá 100% các vụ cướp, cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn, Công an quận 11 đã truy xét, bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian nhanh nhất.

Tháng 4/2022, Hưng cùng 5 người khác đóng giả phụ nữ để dàn cảnh trộm cắp tài sản của những người đàn ông say xỉn đi đường vào ban đêm và bị Công an quận 12 xử lý về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.