Bắt 2 kẻ làm giả giấy tờ đất, lừa chiếm tiền của người dân

TPO - Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã khởi tố 18 bị can liên quan vụ thu phí 'bảo kê' cho xe quá tải đi vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

TPO - Ngày 7/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.