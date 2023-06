Bắt 100 đối tượng, thu gần 10 nghìn viên ma túy chỉ trong một tuần

TPO - Chỉ trong 7 ngày ra quân, lực lượng Công an Nghệ An đã phá 76 vụ, bắt giữ 100 đối tượng tội phạm ma túy, thu giữ lượng lớn tang vật.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023, ngày 9/6 Công an Nghệ An cho biết, chỉ trong vòng 7 ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã bắt 76 vụ, 100 đối tượng tội phạm về ma túy.

Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an thu giữ tang vật gồm: 206,78gam heroin; 92,798gam ma túy tổng hợp, 9.974 viên ma túy tổng hợp và 1,76gam ma túy đá.

Điển hình, ngày 1/6/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam và phòng nghiệp vụ Công an Nghệ An bắt đối tượng Trần Văn Hoàng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ tang vật 4 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp và các tang vật liên quan.

Chỉ trong vòng ít ngày qua, Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án, bắt 7 vụ, 10 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt mới đây Công an thị xã đã triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp, bắt giữ đối tượng Thò Bá Cha (SN 1998, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong).

Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.