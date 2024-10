Barca chính thức chiêu mộ Szczesny làm 'kẻ chữa cháy'

TPO - Barca vừa chính thức thông báo ký hợp đồng với thủ môn Szczesny. Anh sẽ lấp vào khoảng trống mà Andre Ter Stegen để lại sau khi thủ môn người Đức phải nghỉ hết mùa vì chấn thương.

Trang chủ Barca thông báo: “Barcelona và Wojciech Szczesny vừa đạt được thỏa thuận cho phép thủ môn này khoác áo CLB cho đến ngày 30/6/2025. Thủ môn người Ba Lan đến Barcelona trong hoàn cảnh khác thường nhưng không nghi ngờ gì nữa, CV của anh ấy đã nói lên tất cả. Trong sự nghiệp của mình, anh ấy đã chơi cho những đội bóng hàng đầu như Arsenal, Roma và Juventus”.

Đây là thương vụ khá thú vị. Szczesny đã giải nghệ trong mùa hè vừa qua vì anh không tìm được điểm dừng chân phù hợp sau khi rời Juventus. Szczesny thừa nhận rằng anh là thủ môn chơi chân không tốt nên anh gặp nhiều trở ngại trong việc chọn CLB ưng ý.

Rất may là không lâu sau khi giã từ sự nghiệp, cơ hội lại đến với Szczesny vì Ter Stegen dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa. Do kỳ chuyển nhượng đã khép lại nên Barca không còn nhiều lựa chọn ngoài việc nhắm đến những thủ môn tự do như Szczesny hay Keylor Navas. Và cuối cùng, Szczesny được chọn.

Szczesny, 34 tuổi, sẽ cạnh tranh với Inaki Pena để giành một suất trong đội hình Barca ở mùa giải hiện tại. Szczesny được kỳ vọng sẽ có suất bắt chính ở Cúp C1 châu Âu vì anh rất dồi dào kinh nghiệm ở đấu trường này.

Szczesny đã chơi 75 trận ở Champions League. Thủ môn này từng ngăn chặn những ngôi sao như Xavi, Iniesta, Villa, Pedro và Messi. Anh cũng từng xuất hiện trong trận Barca vs Juventus tại Camp Nou, nhưng bị chấn thương và rời sân sau 19 phút. Khoác áo Barca, Szczesny có cơ hội làm dày bảng vàng của mình. Trước đó anh từng 3 lần vô địch Serie A, 3 lần vô địch Coppa Italia với Juventus và 2 lần đoạt FA Cup cùng Arsenal.