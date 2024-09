Bảo Việt Nhân thọ trao giải thưởng ô tô chương trình tri ân nhân sinh nhật lần 28

Vừa qua, tại Bình Phước, trong lễ quay thưởng đợt 1 chương trình “Bảo vệ cả nhà – vi vu thả ga” của Bảo Việt Nhân thọ, giải thưởng ô tô VF5 Plus cùng 48 giải thưởng giá trị khác đã được trao đến các khách hàng may mắn trên toàn quốc. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến 60 năm Bảo Việt và kỷ niệm 28 năm thành lập Bảo Việt Nhân thọ.

Kỷ niệm 28 năm thành lập và phát triển, Bảo Việt Nhân thọ đã triển khai chương trình tri ân lớn nhất năm “Bảo vệ cả nhà – vi vu thả ga” với các giải thưởng hướng tới lối sống xanh có tổng giá trị gần 5 tỷ đồng gồm: 3 xe ôtô điện Vinfast VF5 plus, 60 xe máy điện Vinfast Feliz S và nhiều giải thưởng giá trị khác. Chương trình diễn ra từ ngày 01/08/2024 đến hết ngày 31/10/2024 dành cho các khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ tham gia hợp đồng mới và đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình.

Sau 1 tháng triển khai, đã có hơn 10. 500 mã dự quay thưởng được phát hành và tham gia quay thưởng đợt 1 của chương trình.

Tại lễ quay thưởng đợt 1 diễn ra vào ngày 14/09/2024, Bảo Việt Nhân thọ đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên của 01 giải thưởng ô tô Vinfast VF5 plus, 20 giải thưởng xe máy điện Vinfast Feliz S và 28 giải thưởng giá trị khác. Cùng với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giúp bảo vệ toàn diện trước các rủi ro, các giải thưởng ý nghĩa này của Bảo Việt Nhân thọ sẽ đồng hành cùng khách hàng và gia đình trong cuộc sống hàng ngày, cùng lan tỏa tinh thần sống chủ động về tài chính và sức khỏe cho tương lai bền vững.

Danh sách chi tiết 49khách hàng may mắn trúng thưởng đợt 1 chương trình tri ân nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 được công bố trên website Bảo Việt Nhân thọ và thông báo trực tiếp tới khách hàng.

Chị Thanh Thảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tham gia hợp đồng bảo hiểm với Bảo Việt Nhân thọ với mục đích để bảo vệ, nhưng bất ngờ may mắn trúng giải thưởng cao nhất là xe ô tô Vinfast VF5 plus vui mừng chia sẻ: “Khi nghe tin thì chị rất vui và cảm thấy rất là may mắn luôn, ko tin đó là sự thật luôn, vì biết bao nhiêu người tham gia quay thưởng, mà mình lại được giải lớn nhất trong lần quay này.”

Là 1 trong những khách hàng may mắn trúng giải thưởng xe máy điện Vinfast Feliz S, Chị Bích Nhan (tỉnh Đồng Nai) cho biết bản thân nghĩ bảo hiểm nhân thọ là thứ dắt lưng phòng khi rủi ro. Nên sau khi cân nhắc, tính toán thì chị quyết định tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. “Lúc nhận tin trúng giải, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì có thêm phương tiện đi lại, lo vì sợ thông tin chỉ để truyền thông chứ không có thật. Khi được tư vấn viên và cán bộ công ty gọi điện và được hướng dẫn nhận giải, tôi mới thở phào nhẹ nhõm” – Chị Nhan vui mừng chia sẻ.

Chương trình khuyến mại “Bảo vệ cả nhà – vi vu thả ga” sẽ kéo dài tới hết ngày 31/10/2024. 2 chiếc ô tô Vinfast VF5 plus, 40 chiếc xe máy điện Vinfast Feliz S và rất nhiều các giải thưởng giá trị tiếp theo sẽ tiếp tục được trao đến những khách hàng may mắn trên toàn quốc. Dự kiến, lễ quay thưởng đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 12/10/2024 tại Trà Vinh.

Chi tiết thể lệ chương trình xem tại: https://bit.ly/thelebaovecanhavivuthaga