Báo cáo Thủ tướng việc 'vua hàng hiệu' Hạnh Nguyễn đột ngột xin dừng cấp phép bay

TPO - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng về việc xin dừng cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không hàng hóa cho Công ty CP IPP Air Cargo - công ty con của IPP Group do ông Jonathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch.

Văn bản báo cáo Thủ tướng do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký nêu rõ, ngày 27/10, Bộ đã nhận được công văn của Công ty CP IPP Air Cargo với đề nghị xin dừng cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa hàng không cho hãng hàng không IPP Air Cargo. Sau đó, Cục Hàng không đã có văn bản báo cáo Bộ về xử lý việc xin dừng cấp phép bay của hãng hàng không IPP Air Cargo.

Theo Bộ GTVT, hiện Công ty CP IPP Air Cargo đã có thể chủ động làm việc với ngân hàng để giải tỏa khoản vốn điều lệ. Riêng phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đã qua bước tổ chức thẩm định tại Cục Hàng không và nộp ngân sách theo quy định nên không được hoàn lại. Đề nghị dừng cấp phép bay của hãng hàng không IPP Air Cargo, cơ bản đã được Cục Hàng không xem xét, xử lý theo quy định.

“Trong thời gian tới, khi thị trường vận tải hàng không thế giới, trong nước có sự hồi phục, ổn định và Công ty CP IPP Air Cargo có nhu cầu xin cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa hàng không mớI, Công ty CP IPP Air Cargo phải thực hiện nộp lại hồ sơ cấp phép từ đầu, theo đúng quy định tại thời điểm nộp hồ sơ”, Thứ trưởng GTVT Lê Anh Tuấn cho biết.

Trước đó, trong báo cáo Bộ GTVT về việc xin dừng cấp phép bay của hãng hàng không chuyên chở hàng hoá IPP Air Cargo, Cục Hàng không cho rằng: Việc xin rút hồ sơ và xin dừng cấp phép bay của IPP Air Cargo là mong muốn chủ quan của doanh nghiệp, không liên quan đến quá trình tiếp nhận, xem xét thẩm định hồ sơ từ nhà chức trách, các quy định liên quan.

Riêng phần phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép bay, do cơ quan nhà nước đã thực hiện xong nên không được hoàn trả, vẫn nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Với phần vốn điều lệ 300 tỷ đồng IPP Air Cargo đã chuyển vào tài khoản phong toả của ngân hàng, Cục Hàng không cho hay, sẽ được giải tỏa theo đề nghị của công ty. Với việc đã chính thức có văn bản xin dừng cấp phép bay, IPP Air Cargo có thể chủ động làm việc với ngân hàng để giải tỏa khoản vốn điều lệ này.

Về lý do xin dừng cấp phép bay khi hồ sơ đã được Bộ GTVT hoàn thiện trình Thủ tướng xem xét chấp thuận chủ trương, Công ty CP IPP Air Cargo cho hay: Hiện, thị trường hàng hoá toàn cầu biến động và bất ổn, dự báo khó khăn của ngành vận chuyển hàng hóa trong vài năm tới do biến động về giá nhiên liệu, nguy cơ suy thoái kinh tế diện rộng. Do đó, Công ty CP IPP Air Cargo đề nghị xin được rút hồ sơ và xin dừng cấp phép Kinh doanh vận chuyển hàng hóa hàng không IPP Air Cargo.

“Khi thị trường thế giới có sự phục hồi và ổn định trong tương lai, IPP Air Cargo sẽ cân nhắc trở lại thời điểm thích hợp xin cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa hàng không mới, bao gồm việc nộp lại hồ sơ cấp phép từ đầu, theo đúng chủ trương và quy định của nhà nước tại thời điểm nộp hồ sơ”, Công ty CP IPP Air Cargo nêu trong văn bản gửi Chính phủ, Bộ GTVT, Cục hàng không xin rút hồ sơ và dừng cấp phép bay.

Theo hồ sơ xin cấp phép bay của Công ty CP IPP Air Cargo, dự án hãng hàng không chở hàng IPP Air Cargo có tổng mức đầu tư theo hồ sơ là 2.400 tỷ đồng, trong đó 30% là vốn chủ sở hữu, 70% còn lại sẽ là vốn huy động. IPP Air Cargo đặt mục tiêu sẽ khai thác 5 tàu bay hàng hóa 2 năm đầu, sau đó tăng lên 7 chiếc vào năm thứ 2 và 10 chiếc vào năm thứ 3. Hãng dự kiến có lãi từ năm thứ 4 khi đi vào hoạt động.