Bán tải bất ngờ rẽ trái, húc văng xe đạp điện

Đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022 với những tiết mục nghệ thuật hoành tráng trình diễn bởi các ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm nhạc hàng đầu showbiz Việt, cùng một màn pháo hoa rực rỡ, hứa hẹn mở màn cho một mùa hè sôi động chưa từng có tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Sự kiện do Tập đoàn Sun Group đồng hành tổ chức cùng tỉnh Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn.

TPO - Qua 3 ngày thi đấu, golfer Nguyễn Anh Minh đang dẫn đầu bảng Nam với tổng điểm -5 và dẫn trước đến 5 gậy so với Đỗ Quang Khánh, một đấu thủ nghiệp dư khác đứng thứ hai cùng điểm even par, trước ngày thi đấu cuối cùng. Tương tự ở bảng nữ, Đoàn Xuân Khuê Minh tiếp tục duy trì phong độ cao. Nhà vô địch nữ quốc gia 2017 liên tục dẫn đầu 3 ngày thi đấu, trong đó có hai vòng đấu đánh 69 gậy với điểm -3 để kết thúc 54 hố với tổng điểm -5. Nữ golfer sinh năm 2003 bỏ cách "đàn chị" Nguyễn Thảo My, ở đẳng cấp chuyên nghiệp tới 6 gậy.