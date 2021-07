'Bản sao Song Hye Kyo' liên tiếp đóng cảnh nóng chân thực nhận phản ứng trái chiều

TPO - Bộ phim "Nevertheless" chứa loạt cảnh nóng 19+ đang thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là sự trở lại của diễn viên Han So Hee.

Bộ phim Nevertheless đang phát sóng tới tập 3 đã thu hút lượt rating khá cao lên tới 12%/ tập. Đáng chú ý, chỉ mới phát sóng 3 tập nhưng bộ phim đã có nhiều cảnh nóng từ e ấp tới siêu thực khiến dân mạng "phát sốt".

Sau tập 2 với cảnh hôn ngọt ngào “nhá hàng” giữa Yoo Na Bi và Park Jae Eon, tới tập 3 phía đạo diễn để khán giả xem trọn vẹn “cảnh nóng” giữa cặp đôi này. Nhân vật Yoo Na Bi do diễn viên Han So Hee nhận vai, và nam chính Park Jae Eon do Song Kang đảm nhận.

Theo đó, ở tập 3 Yoo Na Bi và Park Jae Eon đã kịp khẳng định tình cảm dành cho đối phương bằng hàng loạt hành động nóng bỏng. Phân đoạn “giường chiếu” cũng chính là chìa khóa hút view, tăng rating lên đáng kể.

Được biết, bộ phim Nevertheless (Dẫu biết) do Kim Ga Ram làm đạo diễn, được chuyển thể từ một webtoon cùng tên vào năm 2018. Hai diễn chính trong phim do Song Kang và Han So Hee đảm nhận.

Nevertheless xoay quanh mối quan hệ “là thân thiết chứ không phải hẹn hò” của gái ngoan hiền Na Bi và trai hư hào hoa Jae Eon. Gắn mác 19+, phim hứa hẹn mang đến cho khán giả những câu chuyện yêu đương nóng bỏng, ngọt ngào nhưng đầy sự giả dối.

Trước khi đóng cảnh nóng trong Nevertheless, diễn viên Han So Hee từng là tâm điểm chú ý của điện ảnh xứ kim chi khi đóng cảnh nóng và nhận vai “tiểu tam” trong Thế giới hôn nhân. Cũng chính vì điều này, sự trở lại của Han So Hee với cảnh 19+ trong bộ phim lần này khiến netizen “dậy sóng”.

Dưới bình luận các trang phim trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho biết cô gái đang cố tình gây sự ý bằng việc nhận phim có cảnh nóng. “Với nhan sắc này cô ấy có thể nhận những vai hiền lành, cá tính đan xen; Lại là cảnh nóng à, không biết đã thành diễn viên chuyên đóng cảnh nóng chưa nhỉ; phim về tình cảm thì thích xem nhưng thấy cô này tôi lại nhớ hình ảnh trơ tráo tiểu tam hồi trước…”

Han So Hee sinh năm 1994, là diễn viên truyền hình Hàn Quốc đang được chú ý. Cô từng gây “sốt” bởi nhan sắc có nét giống với ngôi sao Song Hye Kyo, được khán giả đặt biệt danh “bản sao Song Hye Kyo”.

Ở tuổi 23, cô bắt đầu lập nghiệp và gây ấn tượng với bộ phim Money Flower (Hoa Tiền) trong vai người tình bí mật của Jang Boo Chun (Jang Seung Jo). Sau đó, Han Soo Hee tiếp tục nhận “gạch đá” khi đóng vai tiểu tam trong Thế giới hôn nhân.