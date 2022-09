Bạn bè tuyệt vọng đưa Cara Delevingne đi cai nghiện

TPO - Sau nhiều lần bị bắt gặp với hình ảnh, hành vi khá thất thường, Cara Delevingne hiện được bạn bè khuyên nhủ vào trại cai nghiện.

Theo TMZ, Cara Delevingne đang khiến bạn bè lo lắng vì tình trạng nghiện ngập. Bạn bè của nữ diễn viên - người mẫu ngày càng tuyệt vọng, nỗ lực đưa Cara vào trại cai nghiện.

Nguồn tin nói với TMZ rằng bạn bè của nữ người mẫu thấy lo vì cô vật lộn với sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất kích thích. Hiện tại, đại diện của cựu người mẫu Victoria's Secret chưa đưa ra bình luận.

Hồi đầu tuần, Margot Robbie và bạn bè của sao phim Suicide Squad rời khỏi nhà nữ diễn viên với vẻ mặt buồn rầu, theo Page Six. Khi được phóng viên liên hệ, đại diện của Robbie không phản hồi về thái độ của nữ diễn viên. Song, nhiều nguồn tin tiết lộ có vấn đề nghiêm trọng xảy ra với Cara Delevingne.

Người trong cuộc nói với TMZ rằng Robbie rất bối rối khi thấy hình ảnh của Cara Delevingne. Tờ báo nói nữ diễn viên đã động viên bạn mình tham gia chương trình điều trị cai nghiện.

Hiện tại, Delevingne chưa xác nhận thông tin có hay không việc cô đang chiến đấu với chứng nghiện ngập. Hành vi, hình ảnh và cách ứng xử của sao phim Paper Town những tháng gần đây làm dấy lên lo ngại. Trong cuộc phỏng vấn của Teen Vogue, ngôi sao sinh năm 1992 thừa nhận từng nghiện ma túy nhưng đã cai thành công.

Hồi tháng 3, nữ diễn viên được bắt gặp trong tình trạng say xỉn ở bữa tiệc tại New York. Điều này khiến cô bị truyền thông gắn mác ngôi sao thích tiệc tùng. Gần đây, khi xuất hiện ở sân bay Van Nuys, cô có nhiều biểu hiện thất thường. Cô thậm chí còn vắng mặt tại một sự kiện thuộc khuôn khổ New York Fashion Week dự kiến có mặt.

Một người bạn thân của Delevingne nói với The Sun rằng tất cả bạn bè hiện lo lắng cho tình trạng của nữ diễn viên. "Nhiều người đã can thiệp và mong muốn cô đồng ý nhận sự giúp đỡ", người trong cuộc nói.