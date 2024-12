Bài viết của tỷ phú Elon Musk gây ‘bão’ ở Đức

TPO - Tỷ phú Elon Musk vừa có hành động mới gây kinh ngạc để thể hiện sự ủng hộ đối với đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD), bằng cách đăng bài thể hiện ý kiến riêng trên báo Welt am Sonntag của nước này, khiến biên tập viên của tờ báo từ chức để phản đối.

Bài bình luận bằng tiếng Đức đăng trên ấn phẩm trực tuyến ngày 28/12, sau đó được đăng trên tờ báo in của tập đoàn truyền thông Axel Springer, hãng sở hữu cả trang tin chính trị Politico của Mỹ.

Trong bài viết, tỷ phú Musk sử dụng ngôn ngữ dân túy và cá nhân để phủ nhận khuynh hướng cực đoan của AfD, nhắc lại ý kiến mà ông đã nêu trên mạng xã hội X tuần trước, rằng "chỉ có AfD mới có thể cứu nước Đức".

Bài viết của tỷ phú Musk có đoạn: "Việc miêu tả AfD là đảng cực đoan cánh hữu rõ ràng là sai, xét đến việc Alice Weidel - lãnh đạo đảng, có bạn đời đồng giới là người Sri Lanka! Bạn có thấy giống Hitler không?”.

Cơ quan tình báo nội địa của Đức đã đưa AfD vào diện cực đoan từ năm 2021.

Ngay sau khi bài viết được đăng trên ấn phẩm trực tuyến, Eva Marie Kogel - biên tập viên mục ý kiến của tờ báo, đăng bài trên mạng xã hội X, rằng bà đã nộp đơn từ chức.

"Tôi luôn thích đứng đầu bộ phận ý kiến ​​của Welt and Wams. Hôm nay, một bài viết của Elon Musk đã xuất hiện trên Welt am Sonntag. Hôm qua tôi đã nộp đơn từ chức sau khi in", bà viết.

Bà Eva Marie Kogel đã đính đường dẫn đến bài viết của tỷ phú Musk trong đoạn đăng.

AfD có lập trường chống nhập cư mạnh mẽ. Giống như Tổng thống đắc cử Donald Trump, đảng này kêu gọi trục xuất hàng loạt người Đức. Đầu tháng này, ông Musk đã đăng bài ủng hộ AfD, chia sẻ quan điểm tương tự Phó Tổng thống đắc cử JD Vance.

Bên dưới bình luận của tỷ phú Musk, tờ báo Đức cũng đăng phản hồi của Jan Philipp Burgard - Tổng biên tập Welt am Sonntag.

“Chẩn đoán của Musk là đúng, nhưng cách tiếp cận mang tính trị liệu của ông ấy, rằng chỉ có AfD mới có thể cứu được nước Đức, là sai lầm chết người”, ông viết, nhắc đến chủ trương của AfD là rời khỏi Liên minh châu Âu, xích lại gần Nga và xoa dịu Trung Quốc.

Những tranh cãi này diễn ra trong bối cảnh người Đức chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 23/2, sau khi chính phủ liên minh do thủ tướng Đức Olaf Scholz lãnh đạo, sụp đổ.

AfD đang đứng thứ hai trong các cuộc thăm dò ý kiến. Tuy nhiên, các đảng chính thống và trung dung hơn của Đức tuyên bố sẽ không hợp tác với AfD.

Bình Giang