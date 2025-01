Bài toán đầu tư 'hấp dẫn' của Central Home Saigon

Ra mắt giữa lúc thị trường bất động sản bước vào giai đoạn “giao mùa”, chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, Central Home Saigon đang trở thành tâm điểm được săn đón với những căn hộ thông tầng phiên bản giới hạn cùng chính sách ưu đãi “cực hời” cho nhà đầu tư.

Thanh toán nhẹ nhàng chỉ 1%/tháng

Những ngày gần đây, Central Home Saigon đang lọt vào top tìm kiếm và liên tục đón nhận đông đảo sự quan tâm của khách hàng, khiến cho thị trường bất động sản trung tâm TPHCM trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Sức hấp dẫn của dự án ngoài việc sở hữu vị trí ngay mặt tiền đường Nơ Trang Long, còn đến từ chính sách bán hàng cực tốt thuộc top thị trường hiện nay. Đặc biệt là trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ khu vực trung tâm TPHCM không ngừng tăng cao, thiết lập đỉnh mới.

Theo chia sẻ từ bà Nguyễn Thị Giang Châu - Giám đốc Khối Kinh doanh Cao cấp đại diện tổng đại lý phân phối GPT Land: "Khách hàng mua Central Home Saigon chỉ cần chuẩn bị số vốn tự có ban đầu chỉ 30%, số tiền còn lại được áp dụng lịch thanh toán trả chậm chỉ 1% mỗi tháng. Nếu khách hàng chọn hình thức vay vốn sẽ được hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc cho đến khi nhận nhà."

Chính sách này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thong thả thu xếp kế hoạch tài chính cá nhân, xoay vòng dòng tiền để gia tăng lợi nhuận, mà còn mở rộng cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp trung tâm quận Bình Thạnh đến với nhiều tệp khách hàng hơn.

Bên cạnh đó còn có nhiều ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng thanh toán sớm. Ngoài ra, tất cả khách hàng còn được tặng thêm quà tặng hấp dẫn và thiết thực. Điển hình như gói miễn phí quản lý đến 10 năm, giúp các chủ nhân tương lai của Central Home Saigon tiết kiệm được một khoản chi phí lớn, an tâm tận hưởng không gian sống sang đậm chất Nhật hoặc có thể xem như giá trị lợi ích tăng thêm trong việc thu hút khách thuê sau này.

Là một trong những vị khách đầu tiên đặt chỗ ưu tiên Central Home Saigon, Anh Nguyễn Trọng Nhân cho biết thời điểm này ở khu vực trung tâm TPHCM rất khó tìm được một dự án có suất đầu tư vừa tầm, pháp lý chuẩn chỉnh, chất lượng tiện ích lại vượt trội và bàn giao full nội thất theo tiêu chuẩn 4 sao như Central Home Saigon.

“Việc xuống tiền mua căn hộ tại đây vừa sở hữu một không gian sống sang theo phong cách mới vừa nắm giữ một "bảo vật” vô giá. Bởi dọc theo vực dự án tọa lạc hướng về cả quận 1, sân bay Tân Sơn Nhất gần như không còn quỹ đất để phát triển dự án nhà ở. Cung ít cầu nhiều, giá trị của bất động sản khu vực sẽ ngày càng tăng cao, bao gồm cả Central Home Saigon”, anh Nhân nói.

Lợi nhuận hấp dẫn

Song hành cùng chính sách thanh toán siêu ưu đãi, Central Home Saigon còn mang đến chương trình cam kết cho thuê vô cùng hấp dẫn với lợi nhuận cố định 7,5%-8%/năm trong suốt 10 năm dưới sự vận hành của Best Western – một thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, đồng thời được bảo lãnh bởi Vietinbank.

Nếu làm bài toán kinh tế theo chính sách này, trung bình mỗi tháng khách hàng sẽ có một nguồn thu nhập ổn định từ 42 - 50 triệu đồng mà không cần phải lo lắng về vấn đề quản lý bất động sản. Mức lợi nhuận này gần gấp đôi lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng. Hoặc so với kênh đầu tư chứng khoán hay vàng vốn có nhiều biến động, rõ ràng Central Home Saigon an toàn và hiệu quả hơn. Đây thực sự là bài toán đầu tư hấp dẫn, hiếm có trong thời điểm hiện tại. Do đó, nhà đầu tư hoàn toàn có thể an tâm về dòng tiền, vừa nhanh chóng gia tăng giá trị tài sản đáng kể với các sản phẩm tại Central Home Saigon.

Theo ý kiến của một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, chỉ cần là bất động trung tâm TPHCM, cơ hội sinh lời đã ở ngay trước mắt. Đặc biệt, những loại hình bất động sản càng hiếm nguồn cung thì tiềm năng sinh lời càng hấp dẫn. Chiếu theo đó, Central Home Saigon là một khoản đầu tư thông minh, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng khi thuộc dòng sản phẩm khan hiếm tại trung tâm TPHCM với 59 căn hộ thông tầng độc đáo, có sự tham gia đầu tư của Tập đoàn Anabuki (Nhật Bản).

Bên cạnh đó, TPHCM còn thuộc nhóm những thành phố thăng hạng nhiều nhất trong Chỉ số đáng sống toàn cầu 2024 của EIU và luôn lọt top những điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới. Với định vị trở thành trung tâm giao thương quốc tế, kinh tế sáng tạo và đô thị toàn cầu, làn sóng dịch chuyển nơi cư trú và mua nhà ở cao cấp của các chuyên gia, công dân quốc tế đến trung tâm TPHCM sẽ diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới. Điều này cũng đồng nghĩa nhu cầu lưu trú cao cấp tại TPHCM sẽ ngày càng tăng cao. Vậy nên, dù mua ở hay đầu tư, khai thác cho thuê, các căn hộ tại Central Home Saigon đều dễ dàng đạt đến giá trị cao và đảm bảo khả năng sinh lời bền vững cho các chủ sở hữu.

Tổng đại lý kinh doanh tiếp thị dự án - Công ty CP Bất động sản GPT

Địa chỉ: 354D Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM

Hotline: 0789368768