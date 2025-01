Bác sĩ Việt Nam trình diễn kỹ thuật can thiệp tim bẩm sinh tại Hội nghị Quốc tế

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là một trong 6 bệnh viện trên thế giới truyền hình trực tiếp kỹ thuật can thiệp tim bẩm sinh phức tạp tại Hội nghị Quốc tế về bệnh tim bẩm sinh và cấu trúc.

Hội nghị Quốc tế bệnh tim bẩm sinh và cấu trúc lần thứ 11 với chủ đề “Thông liên nhĩ từ A đến Z” diễn ra tại TP HCM từ ngày 15-17/1. Hơn 30 bệnh nhân tim bẩm sinh, từ trẻ em đến người trưởng thành, được can thiệp thành công từ 6 bệnh viện ở Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc).

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM là một trong 2 điểm cầu tại Việt Nam, một trong 6 điểm cầu trên thế giới truyền hình trực tiếp 6 ca can thiệp tim mạch từ phòng mổ đến hội nghị. Qua hơn một thập kỷ, hội nghị không chỉ khẳng định vị thế mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành can thiệp bệnh tim bẩm sinh và bệnh tim cấu trúc của Việt Nam trên bình diện quốc tế.

Theo PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, mỗi năm có khoảng 1 triệu trẻ em trên thế giới chào đời mắc dị tật tim bẩm sinh. Tại Việt Nam, hàng năm có khoảng 10.000-12.000 trẻ sinh ra với dị tật này.

So với 10 năm trước, các cơ sở y tế ngày càng phát triển theo hướng chuyên sâu, đầu tư mạnh mẽ trang thiết bị và máy móc siêu âm, góp phần tăng tỷ lệ bệnh nhân được phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh. Sự ra đời của các kỹ thuật can thiệp tim bẩm sinh đã giảm tải cho phẫu thuật tim khá nhiều, giúp cho số bệnh nhân được điều trị, chỉnh sửa dị tật nhiều hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn sau can thiệp.

Bé Trà My, 11 tháng tuổi, được chẩn đoán thông liên nhĩ lỗ thứ hai lớn ngay sau sinh. Lỗ thông có đường kính 12.5 mm, gây biến chứng giãn buồng tim phải và giãn động mạch phổi. BS.CKII Vũ Năng Phúc, Trưởng khoa Tim bẩm sinh, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, nhận định bệnh nhi có nguy cơ suy tim bên phải, tăng áp phổi rất cao nếu không can thiệp đóng thông liên nhĩ sớm. Sau một thời gian điều trị bệnh hô hấp kết hợp chăm sóc dinh dưỡng, My đạt cân nặng 9.2 kg, đủ điều kiện bước vào ca thủ thuật. Êkíp bác sĩ luồn ống thông từ tĩnh mạch đùi đến buồng tim, đưa dụng cụ vào bít lỗ thông thành công.

Chị Hòa, 21 tuổi, đã phẫu thuật sửa chữa tứ chứng Fallot vào năm 3 tuổi, từng thay van động mạch phổi sinh học 10 năm trước. Thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phát hiện van động mạch phổi sinh học của bệnh nhân hẹp trung bình và hở nặng, gây biến chứng giãn lớn thất phải, chức năng thất phải giảm - RVEF chỉ còn 41% (bình thường trên 50%). Nếu không can thiệp sửa chữa tổn thương, chị có nguy cơ suy tim tiến triển, rối loạn nhịp, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng.

Bác sĩ Phúc và êkíp đưa ống thông có gắn bóng đến vị trí van bị hẹp, bóng được bung ra để mở rộng van, tạo điều kiện đưa stent vào. Con đường đưa máu đến phổi dồi dào trở lại. Tiếp đến, dưới hướng dẫn của siêu âm tim và hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), bác sĩ đưa van mới đến đúng vị trí van động mạch phổi cần thay. Van nhân tạo bung ra và hoạt động như van tim bình thường.

Bác sĩ Phúc cho biết đóng thông liên nhĩ và thay van động mạch phổi qua da là những kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn hơn so với phẫu thuật. Người bệnh không cần trải qua cuộc mổ lớn, không mở ngực, không phải thở máy, bệnh nhân hồi phục sau vài giờ làm thủ thuật và có thể sinh hoạt, ăn uống bình thường, rút ngắn thời gian nằm viện.

Giáo sư Kevin Patrick Walsh, Bệnh viện Mater Misericordiae, Ireland, đánh giá nhờ được trang bị hệ thống phòng mổ hiện đại và trang thiết bị tiên tiến, cùng sự phối hợp ăn ý giữa êkíp Can thiệp Tim bẩm sinh - Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã làm chủ nhiều kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn trong điều trị bệnh lý tim bẩm sinh, giúp sửa chữa tổn thương trái tim cho bệnh nhân từ sơ sinh đến người trưởng thành.

“Chuyên gia Việt Nam tự tin trình diễn các kỹ thuật hiện đại, can thiệp ca bệnh khó, chia sẻ những kinh nghiệm can thiệp Tim bẩm sinh ở Việt Nam với hàng trăm chuyên gia đầu ngành trên thế giới. Đây là dấu ấn mạnh mẽ đưa tiếng nói của Việt Nam ra diễn đàn quốc tế”, TS.BS Đỗ Nguyên Tín, Chủ tịch Liên chi hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh TP HCM, đánh giá.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là một trong hai bệnh viện tư nhân vừa được Sở Y tế TP.HCM xếp cấp chuyên sâu. Trong tổng số 129 đơn vị y tế trong địa bàn thành phố, có 30 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu (hầu hết là các bệnh viện hạng 1 trước đây). Cấp khám chữa bệnh chuyên sâu thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú chuyên sâu; đào tạo thực hành chuyên sâu; nghiên cứu, đào tạo liên tục chuyên sâu; chuyển giao kỹ thuật trong khám chữa bệnh.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi