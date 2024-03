Bác sĩ trẻ tiên phong đưa kỹ thuật can thiệp ung thư sớm đường tiêu hóa qua nội soi về Tây Nguyên

Trong phòng nội soi tại bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), ThS.BSCKI Nguyễn Đức Vượng đang tận tình dặn dò bệnh nhân.

Bước ra từ phòng nội soi, ThS.BSCKI Nguyễn Đức Vượng, Phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng, phụ trách đơn vị nội soi chia sẻ, một ngày trung bình có 70-80 người đến nội soi. Ca bệnh vừa rồi đến tái khám. Bệnh nhân N.T.T (58 tuổi, huyện M’đrắk, Đắk Lắk) chia sẻ, bà may mắn thoát ung thư đường tiêu hoá nhờ phát hiện ra sớm. Trước đây, bà có biểu hiện đau họng, ho tức, đau cổ trào lên mũi, ăn uống kém, nuốt vướng. Cuối tháng 1/2024, bà đi khám tại bệnh viện đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, nội soi phát hiện tổn thương ung thư dạ dày.

Theo bệnh nhân N.T.T, khi chẩn đoán, bác sĩ Vượng phân tích kỹ, chỉ rõ trên màn hình, tôi có thể hình dung ra bệnh của mình. Bác sĩ đưa ra giải pháp điều trị, giải thích cặn kẽ cho người nhà cũng như bản thân bà hiểu rõ. Quá trình thực hiện, bà cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Bác sĩ Vượng cho biết, ung thư sớm đường tiêu hoá, các triệu chứng không rõ ràng, nghèo nàn. Khi phát hiện ung thư giai đoạn sớm, chưa có xâm lấn can thiệp hoàn toàn bằng nội soi không cần phải phẫu thuật, bảo tồn được ống tiêu hoá. ESD là kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay trong điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa. Người bệnh có thể khỏi bệnh hoàn toàn, sinh hoạt bình thường sau 24h can thiệp. Đặc biệt, BHYT chấp nhận chi trả kỹ thuật này, giúp người bệnh có cơ hội điều trị với chi phí hợp lý.

ESD được đánh giá là một kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ nội soi phải có kinh nghiệm và tỉ mỉ, chính xác trong từng thao tác. Sau khi học kỹ thuật can thiệp ung thư sớm đường tiêu hóa qua nội soi từ Hà Nội về, bước đầu mới triển khai, điều bác sĩ Vượng trăn trở, làm sao cho người dân ở khu vực tiếp nhận kỹ thuật mới. Chàng bác sĩ trẻ đã nhanh chóng khẳng định tay nghề của mình bằng chính những ca can thiệp nội soi bằng kỹ thuật cao này thành công. Theo bác sĩ Vượng, điều may mắn, là bệnh viện được trang bị thiết bị kỹ thuật hiện đại và ban lãnh đạo, các khoa phòng hết sức ủng hộ.

Với người bác sĩ này, chỉ cần nghĩ đến việc nhiều người dân không phải đi xa điều trị, tiết kiệm được nhiều chi phí, đi lại, ăn ở, bệnh nhân đỡ vất vả, thấy sự nỗ lực của bản thân cùng tập thể bệnh viện đã được đền đáp xứng đáng.

Lăn lội ở nhiều bệnh viện từ tư nhân cho đến nhà nước, BS Vượng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Anh từng có thời gian 17 tháng học việc không lương, anh dành tất cả quỹ thời gian để ở bệnh viện mong tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kiến thức.

Anh Vượng bộc bạch, khi quyết định đầu quân về bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột, anh trăn trở một điều, có bị trong vòng an toàn không. Khi nhận câu trả lời từ nhà đầu tư, sợ các bác sĩ không đủ sức để làm, còn các bác sĩ làm được thì bệnh viện tạo điều kiện hết sức. Câu nói của nhà đầu tư đến thời điểm bây giờ anh thấy rất giá trị. Điều này, tạo thuận lợi cho các bác sĩ phát triển chuyên môn. Bản thân bác sĩ Vượng tiếp tục đầu tư mảng ung thư sớm, đào tạo cho các bác sĩ trẻ, tạo thành nhóm can thiệp ung thư sớm. Bác sĩ Vượng đặt mục tiêu gần nhất xây dựng trung tâm nội soi lớn nhất của khu vực Tây Nguyên nằm trong bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột.

Anh Vượng kể, năm 2017, khi học nội soi tại bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM, bản thân chàng trai trẻ rất quan tâm đến ung thư sớm đường tiêu hoá, muốn được đi học nhưng thời điểm này chưa có lớp. Năm 2022, sau khi công tác tại bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột, lúc này bệnh viện K Trung ương mở lớp đào tạo về kỹ thuật can thiệp điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa qua nội soi, Bác sĩ Vượng được ban lãnh đạo bệnh viện tạo điều kiện để tham gia lớp học này.

Anh Vượng kể, tháng 6/2023 học xong, về lại bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột tiếp tục công việc. Trong quá trình khám nội soi phát hiện một ca bệnh nhà ở huyện Ea Kar có 1 tổn thương ở dạ dày, kết quả sinh thiết là loạn sản độ 1 cao, tổn thương được đánh giá là ung thư sớm. Thời điểm này, bác sĩ Vượng mời thầy trước đây giúp đỡ anh trong quá trình học tập ở Hà Nội vào tổ chức sinh hoạt khoa học, nhờ thầy hỗ trợ làm ca can thiệp này. “Tôi là người trực tiếp thực hiện ca này, có thầy đứng bên cạnh. Ca nội soi thành công”, bác sĩ Vượng nói.

ThS.BSCKI Nguyễn Đức Vượng là người tiên phong trong việc đưa kỹ thuật can thiệp ung thư sớm đường tiêu hóa qua nội soi về vùng đất Tây Nguyên. Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột là đơn vị tiên phong tại khu vực Tây Nguyên triển khai kỹ thuật ESD trong điều trị ung thư đường tiêu hóa sớm nhờ có đội ngũ bác sĩ nội soi được đào tạo bài bản, trang thiết bị hiện đại hỗ trợ. Đến thời điểm hiện tại, Bác sĩ Vượng đã thực hiện được 11 ca can thiệp ung thư sớm đường tiêu hoá. Có những ca anh đứng mấy tiếng đồng hồ. Tuy mệt nhưng nhìn thành quả sau mỗi ca can thiệp, anh như được tiếp thêm sinh lực. Cứ thế, đến nay vị bác sĩ trẻ này giúp nhiều bệnh nhân thoát ung thư đường tiêu hoá nhờ phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.