Bác sĩ Đoàn Việt Long và những chia sẻ giá trị trên sóng truyền hình về nâng mũi

Là một chuyên gia nâng mũi cấu trúc sụn sườn tiếng tăm tại miền Bắc, bác sĩ Đoàn Việt Long đã để lại nhiều dấu ấn với những chia sẻ đầy giá trị trong chương trình “Cho ngày hoàn hảo” - VTV2.

Truyền cảm hứng về làm đẹp an toàn, tôn vinh vẻ đẹp độc bản

“Một chiếc mũi đẹp nhưng không khiến tổng thể gương mặt của bạn đẹp hơn thì đó không phải là một ca phẫu thuật thành công.” - Bác sĩ Đoàn Việt Long bày tỏ quan điểm trên sóng truyền hình.

Đối với bác sĩ Đoàn Việt Long, sự hài hòa đóng vai trò tối quan trọng để tạo nên một chiếc mũi đẹp. Trong suốt 6 năm hành nghề, ông luôn đề cao tính cá nhân hóa và vẻ đẹp độc bản trong từng ca phẫu thuật bởi mỗi người lại sở hữu những đặc điểm khuôn mặt khác nhau. Sự am hiểu sâu sắc về cấu tạo đặc trưng của người Việt cùng sự trợ giúp của công nghệ mô phỏng tương lai Vectra XT 3D tại Thẩm mỹ viện Ethics - nơi mà bác sĩ đang công tác - đã cho phép ông thiết kế lên những dáng mũi cân đối, giúp tôn lên những nét đẹp vốn có của từng khách hàng.

Ngoài yếu tố hài hòa, sự an toàn cũng là điều được bác sĩ Đoàn Việt Long ưu tiên hàng đầu trong tất cả các ca phẫu thuật. Bên cạnh các đặc điểm khuôn mặt và hình dáng của chiếc mũi gốc, bác sĩ cần phải đánh giá tình trạng da mũi của khách hàng để từ đó lựa chọn kỹ thuật vừa an toàn, vừa mang lại kết quả tối ưu nhất cho họ. Trên thực tế, có rất nhiều khách hàng muốn nâng mũi theo các xu hướng trên mạng xã hội mà nhưng không phù hợp với khuôn mặt, đặc biệt là với tình trạng da mũi mỏng. Nếu lựa chọn cơ sở thẩm mỹ không có tâm, bất chấp rủi ro để thực hiện theo mong muốn của khách hàng đó thì chiếc mũi rất có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ không an toàn. Bởi vậy, bác sĩ Đoàn Việt Long quan niệm rằng: “Một bác sĩ thẩm mỹ có tâm phải biết nói “không” đúng lúc với khách hàng.”

Những chia sẻ giá trị về nâng mũi cấu trúc sụn sườn

Trước sự đa dạng của các phương pháp nâng mũi trên thị trường, bác sĩ Đoàn Việt Long khẳng định nâng mũi cấu trúc sụn sườn là kỹ thuật an toàn và tối ưu nhất hiện nay. Kỹ thuật này sử dụng sụn sườn tự thân của chính khách hàng để tái tạo một dáng mũi mới giúp họ tự tin hơn.

“Nâng mũi cấu trúc sụn sườn là giải pháp tối ưu nhất hiện nay. Trong đó, sụn sườn là vật liệu tự thân đảm bảo được 2 yếu tố tiên quyết trong nâng mũi đó là sự an toàn và tính thẩm mỹ cao.”

Giữa các vật liệu tự thân có thể dùng trong nâng mũi (sụn sườn, sụn vách ngăn, sụn tai, trung bì mỡ,...) thì sụn sườn là vật liệu có độ cứng và độ cong tự nhiên cho phép bác sĩ tạo nên dáng mũi không chỉ hài hòa mà còn bền vững theo thời gian. Bên cạnh đó, ưu điểm lớn nhất của sụn sườn là khả năng tương thích 100% với cơ thể, từ đó hạn chế tối đa nguy cơ dị ứng chất liệu và các biến chứng sau phẫu thuật. Sụn sườn sau khi nâng mũi sẽ được nuôi dưỡng tốt nhờ hệ thống mạch máu và mô da mũi, do đó sẽ phát triển như một phần của cơ thể. Với những đặc điểm trên, sụn sườn có khả năng thay thế mọi vật liệu nhân tạo để tái cấu trúc dáng mũi. Cụ thể, sụn sườn có thể được dùng để dựng trụ mũi, tạo hình đầu mũi và nâng cao sống mũi.

Với những ưu điểm vượt trội như vậy, bác sĩ Đoàn Việt Long cho biết: “Nâng mũi cấu trúc sụn sườn là giải pháp phù hợp với rất nhiều tình trạng mũi khác nhau, từ mũi lần đầu phẫu thuật cho đến những chiếc mũi từng phẫu thuật hỏng, bị viêm, biến chứng hoặc bị dị tật bẩm sinh. Với trường hợp đặc biệt như sứt môi hở hàm ếch bẩm sinh hay mũi đã chỉnh sửa nhiều lần thì đây sẽ là giải pháp cuối cùng và duy nhất.“

Vị bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết

Ngay từ những ngày đầu sự nghiệp, bác sĩ Đoàn Việt Long đã không ngừng khẳng định tài năng và tâm huyết của mình trong lĩnh vực thẩm mỹ mũi. Ông từng tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Học viện Quân Y và thực hành 2 năm tại Khoa Tạo hình thẩm mỹ thuộc Bệnh viện Bỏng Quốc gia - nơi được coi là cái nôi của nhiều bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng tại Việt Nam. Với những kinh nghiệm quý báu được “mài dũa” qua 10.000 giờ phẫu thuật, bác sĩ Đoàn Việt Long đã giúp hơn 6.000 khách hàng sở hữu dáng mũi thanh tú, hài hòa. Với kinh nghiệm phong phú cùng khả năng làm chủ các kỹ thuật nâng mũi khó nhất hiện nay, bác sĩ Đoàn Việt Long hiện đang đảm nhiệm vai trò Bác sĩ phẫu thuật chính tại Thẩm mỹ viện Ethics.

Đối với bác sĩ Đoàn Việt Long, việc học là sự nghiệp cả đời. Chính vì vậy, bác sĩ không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề và cập nhật các phương pháp, kỹ thuật làm đẹp tiên tiến để mang lại kết quả thẩm mỹ tối ưu nhất cho khách hàng. Ông liên tục có mặt tại các hội nghị chuyên đề lớn về phẫu thuật thẩm mỹ tại Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore,...và là thành viên cốt cán của Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam.

Đặc biệt, bác sĩ Đoàn Việt Long cũng từng tham gia khóa đào tạo nâng cao về Nâng mũi cấu trúc sụn sườn tại Viện thẩm mỹ Shimmian - một trong những địa chỉ làm đẹp danh tiếng tại Hàn Quốc. Khóa đào tạo được dẫn dắt bởi GS.TS.BS Dong Hak Jung - Viện trưởng Viện thẩm mỹ Shimmian, cho phép bác sĩ Đoàn Việt Long củng cố thêm kinh nghiệm xử lý các ca mũi khó bằng phương pháp Nâng mũi cấu trúc sụn sườn. Có thể nói, chuyến công tác này là một điểm nhấn quan trọng trong sự nghiệp của ông.

Với chuyên môn uyên bác, tay nghề tinh xảo cùng y đức trong sáng, bác sĩ Đoàn Việt Long sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhan sắc Việt với các dịch vụ thẩm mỹ đỉnh cao tại Thẩm mỹ viện Ethics.