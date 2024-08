Bắc Giang duyệt loạt đồ án quy hoạch phân khu đô thị gần 26.000ha

TPO - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành các quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu 6, phân khu 2, phân khu 8 đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000. Theo đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000 được duyệt có diện tích quy hoạch khoảng 25.830ha.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu 6, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính thị trấn Tân An và các xã: Lão Hộ, Xuân Phú và một phần của xã Hương Gián. Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp xã Thái Đào, huyện Lạng Giang; phía Nam giáp sông Thương; phía Đông giáp xã Quỳnh Sơn, Lãng Sơn và huyện Lục Nam; phía Tây giáp xã Hương Gián, sông Thương.

Quy mô diện tích khu vực nghiên cứu khoảng 2.048 ha. Quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 60.000 người. Về tính chất, đây là khu đô thị phụ trợ gắn với cửa ngõ nông nghiệp, ngòi Mân chảy ra sông Lục Nam, đồi núi thấp khu vực Lão Hộ, Quỳnh Sơn và khu du lịch Tây Yên Tử. Khu trung tâm dịch vụ phức hợp hỗ trợ các khu công nghiệp xung quanh.

Quy hoạch phân khu chức năng đô thị phân khu 6, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang được phân thành 4 khu quy hoạch, phụ thuộc vào địa hình tự nhiên và tiềm năng, nội tại phát triển của từng khu để đề xuất các chức năng riêng biệt cho từng khu phát triển và đảm bảo tiêu chuẩn hình thành các đơn vị ở và chỉ tiêu theo quy định.

Khu A: Khu vực cửa ngõ phía Đông. Nằm ở phía Đông phân khu quy hoạch. Phía Tây Nam giáp đường vành đai 5 vùng Thủ đô; là công viên vui chơi giải trí kết hợp các loại hình văn hóa phi vật thể và khu vực mặt nước lớn - ngòi Mân, là biểu tượng của thành phố Bắc Giang tại khu vực cửa ngõ phía Đông. Tổng diện tích toàn khu A khoảng 186,43 ha, dân số khoảng 400 người.

Khu B: Khu vực xã Lão Hộ. Phía Đông giáp đường vành đai 5 vùng Thủ đô; phía Tây giáp đường vành đai 2; phía Nam giáp xã Quỳnh Sơn; Phía Bắc giáp xã Thái Đào huyện Lạng Giang; là khu đô thị sinh thái kết hợp bảo tồn cấu trúc không gian làng xóm hiện hữu và phát triển dịch vụ du lịch sinh thái nông nghiệp, cảnh quan đồi núi thấp khu vực xã Lão Hộ gắn với công viên vui chơi giải trí Ngòi Mân phía Đông. Tổng diện tích toàn khu B khoảng 333,61 ha, dân số khoảng 9.500 người.

Khu C: Trung tâm thị trấn Tân An. Phía Đông giáp đường vành đai 2; phía Tây giáp xã Hương Gián; phía Nam giáp đường quy hoạch có mặt cắt 50m; phía Bắc giáp xã Thái Đào huyện Lạng Giang; là khu đô thị phụ trợ cung ứng 3 hiệu quả các dịch vụ cho các khu vực xung quanh, phát triển trên cơ sở trung tâm thị trấn Tân An hiện hữu, bổ sung hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, hình thành trung tâm hành chính mới cấp phường phù hợp tiêu chí đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Tổng diện tích toàn khu C khoảng 678,92 ha, dân số khoảng 34.000 người.

Khu D: Khu vực xã Xuân Phú. Phía Đông giáp xã Quỳnh Sơn; phía Tây, phía Nam giáp sông Thương; phía Bắc giáp xã Hương Gián, được xác định chức năng là khu đô thị, trung tâm dịch vụ, hỗn hợp và phụ trợ cho Bệnh viện đa khoa cấp Vùng tạo nên tổ hợp về chăm sóc sức khỏe. Tổ chức các không gian mở kết nối khu vực sông Thương, là các vùng đệm sinh thái nông nghiệp tạo lập không gian cảnh quan xanh, nâng cao chất lượng môi trường sống khu vực. Tổng diện tích toàn khu D khoảng 738,51 ha, dân số khoảng 16.100 người.

UBND tỉnh Bắc Giang cũng vừa có quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu 2, phân khu số 8 đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000.

Phân khu 2 thuộc địa giới hành chính các phường, xã: Lê Lợi, Dĩnh Kế, Tân Tiến, Dĩnh Trì thuộc thành phố Bắc Giang và xã Hương Gián, Xuân Phú, thị trấn Tân An thuộc huyện Yên Dũng. Ranh giới được giới hạn phía Đông Bắc giáp xã Thái Đào (huyện Lạng Giang); phía Nam, Tây Nam giáp đê sông Thương; phía Đông giáp đường quy hoạch Tân An (thuộc thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng); phía Tây Bắc giáp đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn.

Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 2.247 ha. Quy mô dân số đến năm 2030 tổng dân số khoảng 66.000 người; đến năm 2045 tổng dân số khoảng 105.000 người.

Phân khu 2, đô thị Bắc Giang có tính chất là đô thị phức hợp, trung tâm mới đa chức năng của thành phố Bắc Giang, có không gian đô thị sinh thái gắn với cảnh quan cây xanh mặt nước và các công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị.

Trong khi đó, phân khu 8, đô thị Bắc Giang có địa giới hành chính thuộc thị trấn Nham Biền và các xã Yên Lư, Cảnh Thụy, Tiến Dũng. Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp chân núi Nham Biền và sông Thương; phía Tây Nam giáp sông Cầu và thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; phía Đông giáp xã Đức Giang và xã Tư Mại. Theo quy hoạch, phân khu 8 có diện tích khoảng 4.378ha. Quy mô dân số đến năm 2045 là 90.000 người.

Phân khu 8, đô thị Bắc Giang có tính chất là khu đô thị cửa ngõ phía Nam, đầu mối giao thông quan trọng kết nối với các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Quảng Ninh. Khu đô thị sáng tạo và sản xuất, cực phát triển kinh tế mới của đô thị Bắc Giang với không gian đô thị sinh thái hấp dẫn và hiện đại.

Cuối tháng 12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1685/QĐ-TTg phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000. Theo đó, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích đất tự nhiên của TP Bắc Giang và huyện Yên Dũng hiện hữu. Diện tích quy hoạch khoảng 25.830 ha. Trong đó, TP Bắc Giang khoảng 6.656 ha, còn lại là huyện Yên Dũng.