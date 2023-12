Bác đề nghị khởi tố hình sự vụ thanh niên chết với dây cáp viễn thông quấn quanh cổ

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Trương Văn Thống, trú tại thôn Sở Núi (xã Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam) đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra lại để làm căn cứ khởi tố vụ án hình sự vụ việc anh Trương Công Lực (con ông Thống) bị chết ngày 25/11/2022 tại thôn Sở Núi. Ngày 24/10/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Hà Nam có văn bản (số 2463) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Ngày 25/11/2022, anh Trương Công Chiến phát hiện anh trai là Trương Công Lực bị tử vong trước cổng nghĩa trang thôn Sở Núi, trong tình trạng dây cáp viễn thông quấn quanh cổ. Kết quả giải phẫu tử thi xác định anh Lực chết do treo cổ, trên người có nồng độ cồn và dương tính với methamphetamine (ma tuý). Do xác định không có dấu hiệu tội phạm, ngày 26/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Liêm ra quyết định (số 09) không khởi tố hình sự vụ án. Ông Trương Văn Thống khiếu nại Quyết định số 09, cho rằng anh Lực đã bị giết chết. Ngày 24/4/2023, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Liêm ra Quyết định (số 01), bác đơn khiếu nại của ông Thống. Sau khi ông Thống tiếp tục khiếu nại, ngày 12/5/2023, Viện KSND huyện Thanh Liêm ra quyết định giải quyết đơn, đồng thuận với Quyết định số 01 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Liêm. Đây là quyết định có hiệu lực pháp luật.

2. Đơn của Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ (MARIN) đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về xác định danh tính hài cốt bằng phương pháp thực chứng tại điều 138, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP (ngày 30/12/2021) của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng. Sau khi nhận được Phiếu Chuyển đơn của báo Tiền Phong, Cục Người Có công (Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội) có văn bản trả lời, cho biết: Đối với nội dung trên, ngày 29/3/2023, Cục Người Có công đã có công văn trả lời Trung tâm MARIN là sẽ tiếp thu ý kiến này. Trong thời gian tới, Cục Người Có công sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trong quá trình sửa đổi Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

3. Đơn của các hộ dân trú tại xã Yên Đức (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) tố cáo một người buôn bán tại chợ Đụn (xã Yên Đức) đã mượn danh nghĩa của việc “chơi họ” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là toàn bộ sổ tiết kiệm của các hộ dân nói trên. Ngày 23/10/2023, Thanh tra Công an tỉnh Quảng Ninh có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Bộ Luật Tố tụng Hình sự và các quy đinh pháp luật, Thanh tra Công an tỉnh Quảng Ninh chuyển đơn đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.