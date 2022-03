Bắc Bộ giảm mưa, tăng nhiệt; Nam Bộ có nơi nắng nóng

TPO - Do vượt đèn đỏ với tốc độ cao, chiếc Exciter đã khiến người ngồi sau va mạnh vào phần đuôi của chiếc xe tải, khiến cô bị thương nặng. Sự việc diễn ra vào ngày 20/3.

TPO - Hôm nay (23/3), Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và dông do ảnh hưởng của không khí lạnh. Bắc bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi 12-14 độ. Khu vực Hà Nội giảm gần 10 độ so với hôm qua, ban ngày mức nhiệt không vượt quá 22 độ C.