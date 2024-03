Bà hỏa thiêu rụi quán cà phê

TPO - Ngọn lửa bất ngờ bùng cháy và nhanh chóng lan ra tại một quán cà phê ở Đắk Lắk. Người dân nỗ lực bơm nước, dập lửa, vận chuyển đồ đạc trong quán ra ngoài để tránh thiệt hại.

Ngày 19/3, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch UBND thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại một quán cà phê.

Theo bà Hồng, hiện vụ hỏa hoạn đã được dập tắt. Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê các thiệt hại liên quan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, ngọn lửa bùng cháy và nhanh chóng lan ra tại quán cà phê Giấc mơ là có thật (thị trấn Ea Pốk). Những người có mặt tại hiện trường đã nỗ lực bơm nước, dập lửa. Một số người khác đã vận chuyển đồ đạc trong quán ra ngoài để tránh thiệt hại.

Tuy nhiên, do gió to, thời tiết hanh khô, quán cà phê lại được lợp bằng mái tranh nên ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội. Người dân gọi điện báo tin đến Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, khoảng 16h cùng ngày, đơn vị nhận được thông tin vụ hỏa hoạn. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều 3 xe cứu hỏa cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và đã dập tắt ngọn lửa.

“Vụ hỏa hoạn khiến ba chòi bán cà phê bị thiêu rụi. Hiện chúng tôi chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ việc”, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nói.

Thời gian gần đây quán cà phê này được nhiều bạn trẻ tại Đắk Lắk đến chụp hình, vui chơi. Hiện lực lượng chức năng huyện Cư M’gar đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.