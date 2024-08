B Ray khóa mạng xã hội, bị yêu cầu rời ghế nóng Rap Việt

TPO - B Ray vướng bão chỉ trích vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực trong quá khứ. Nam rapper không lên tiếng mà chọn cách giữ im lặng, khóa mạng xã hội cá nhân.

Trên các hội nhóm, fanpage mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng xoay quanh phát ngôn thiếu chuẩn mực, thậm chí là lệch lạc của rapper B Ray nhiều năm về trước.

Dư luận tỏ ra bức xúc, kêu gọi “tẩy chay” rapper Anh nhà ở đâu thế?. Làn sóng chỉ trích ngày càng tăng mạnh khi hình ảnh B Ray có hình xăm bản đồ Việt Nam trên cánh tay kèm theo chia sẻ: "Thủ đô dời về Sài Gòn rồi nha".

Trước phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, rapper sinh năm 1993 giữ im lặng và khóa trang cá nhân vào ngày 26/8.

Mới nhất, B Ray được công bố ngồi ghế nóng chương trình Rap Việt mùa 4. Trong các bài đăng về nam rapper, khán giả để lại tương tác phẫn nộ, yêu cầu chương trình gạch bỏ tên rapper khỏi dàn huấn luyện viên. Nhà sản xuất Rap Việt chưa đưa ra thông báo về vấn đề này.

Trước đó, B Ray vướng nhiều lùm xùm vì phát ngôn ngông cuồng. Tháng 12/2023, anh phải gỡ bản nhạc rap Để ai cần có ca từ tục tĩu, thô thiển và lên tiếng xin lỗi. Rapper nói bài hát là phút ngẫu hứng của anh và Young H, không phải sản phẩm âm nhạc chính thức. Bên cạnh đó, những lời lẽ châm biếm người yêu cũ trong bài hát chỉ là trêu đùa và không nhằm vào một đối tượng có thật cụ thể nào.

B Ray, tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, sinh năm 1993 ở TPHCM. Anh bắt đầu làm nhạc rap từ năm 14 tuổi, lúc học cấp 3. Lúc đầu, anh chỉ rap tiếng Anh. Đến cuối năm 2012, anh chuyển sang viết rap bằng tiếng Việt. Một số ca khúc nổi tiếng của B Ray có thể kể đến như Con trai cưng, Ex's Hate Me, Anh nhà ở đâu thế, What They Talm Bout... Năm 2023, B Ray trở thành huấn luyện viên của chương trình Rap Việt mùa 3.