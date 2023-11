ASHA đưa giải pháp giúp Gen Y, Gen Z làm chủ bản thân giữa cuộc đời đầy biến động

Là doanh nghiệp đi đầu Việt Nam trong lĩnh vực phát triển cá nhân , học viện Asha đưa ra vấn đề và các giải pháp giúp gen Y, gen Z làm chủ bản thân và hướng tới cuộc sống tự do, hạnh phúc.

Trong bối cảnh thị trường luôn biến động không ngừng, mỗi con người luôn phải nhanh chóng thích nghi để phát triển và bắt kịp với cuộc sống. Việc khám phá bản thân và chủ động thay đổi mang lại lợi ích, nhưng cũng đi kèm vô số thách thức, đặc biệt là đối với giới trẻ. Vậy thời điểm nào thích hợp để thay đổi - “tái định vị" lại bản thân và cần thay đổi như thế nào để tìm ra con đường phát triển của riêng mình? Học viện Asha sẽ giúp các gen Y, gen Z tìm ra giải pháp hiệu quả nhất trong thời gian nhanh nhất, phù hợp với mỗi cá nhân.

Thời đại bùng nổ thông tin của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cuốn con người vào những guồng quay hối hả, các chuyên gia của Asha đưa mỗi người trở về bên trong nội tại, đặc biệt với giới trẻ, đó như một lời cảnh tỉnh để sống chậm lại thông qua việc trả lời 05 câu hỏi thể hiện chất lượng cuộc sống:

● Có phải bạn đang muốn tìm một bàn đạp, nơi để bạn viết lên ước mơ và mục tiêu của mình?

● Có phải bạn đã quá chán với công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày?

● Có phải bạn khao khát một con đường phát triển bền vững?

● Có phải bạn đã ngày đêm nỗ lực làm việc nhưng chưa có kết quả?

● Có phải bạn muốn được học tập và phát triển bản thân đúng nghĩa?

Hướng đến các giải pháp giáo dục được chuyển hóa từ chính những vấn đề cấp bách mà chúng ta thường xuyên gặp phải, Asha luôn trăn trở để tìm ra những nguyên nhân hiện hữu sâu xa nhất, từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu cho khách hàng. Các khóa học của Học viện Asha đề xuất xoay quanh 05 vấn đề nổi bật nhất mà một người có thể gặp phải: Thấu hiểu bản thân, xây dựng sự nghiệp; Nuôi dạy con (dành riêng cho đối tượng khách hàng đã là cha mẹ); Hôn nhân không hạnh phúc; Chọn sai ngành nghề, chán việc; Phát triển bản thân và học thêm kỹ năng mới.

Giai đoạn đầu của trưởng thành thường là giai đoạn khó khăn nhất của người trẻ phải tự xác định con đường đi, những định hướng, mục tiêu trong tương lai, nhưng đây lại là giai đoạn quan trọng nhất trong việc đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng sự nghiệp, cuộc đời. Từ việc thấu hiểu căn nguyên vấn đề của khách hàng, học viện Asha sẽ giúp bạn thấu hiểu chính mình qua những công cụ đắt giá nhất hành tinh về thấu hiểu bản thân như bản đồ Your Best Self MAP, hay cách để cha mẹ hiểu các con của mình qua 22 chỉ số đánh giá thông minh… Từ đó bạn sẽ tìm ra con đường thực sự để thay đổi bối cảnh hiện tại, bắt đầu hành trình tự do và hạnh phúc trong cuộc đời.

Học viện Asha được ươm mầm từ giấc mơ giúp đỡ người trẻ khai phá phiên bản tốt nhất của nữ doanh nhân, CEO Phạm Thu Hường và được dẫn dắt, định hướng tầm nhìn bởi triệu phú USD Khanh Ngô – “người dẫn đường” cho các bạn trẻ khởi nghiệp.

Từng trải qua rất nhiều khó khăn ở đất Mỹ để có được thành công như hiện tại, triệu phú 8X Khanh Ngô hiểu rõ hành trình gian khổ của con đường startup. Chính vì thế, khi đã tích lũy đủ những trải nghiệm, kinh nghiệm trong thế giới khởi nghiệp, anh quyết định trở về Việt Nam đồng hành và giúp đỡ những người trẻ có mong muốn chinh phục giấc mơ này. Anh và nữ doanh nhân Phạm Thu Hường có cùng điểm chung trong chí hướng: trở thành người đồng hành và ủng hộ những người trẻ tìm kiếm “Your Best Self" của chính mình. Bởi vậy, học viện Asha được ra đời với sứ mệnh giúp đỡ thế hệ mới trên hành trình khám phá bản thân thông qua môi trường học tập có chủ ý.

Được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ tư tưởng “Môi trường quan trọng hơn tư duy"của triệu phú Khanh Ngô, học viện Asha - tập đoàn đi đầu Việt Nam về lĩnh vực phát triển cá nhân, luôn mong muốn tạo ra một môi trường chuyển hoá tốt nhất cho mỗi cá nhân hướng đến sự phát triển bền vững, nơi mỗi người đều sẽ tìm được phiên bản tốt nhất của chính mình. Bằng cái tâm của người lãnh đạo và sự thấu hiểu sâu sắc tâm tư khách hàng, startup này đem lại những thay đổi lớn cho chất lượng cuộc sống của thế hệ trẻ Việt Nam.