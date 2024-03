'AQUA CHĂM – Trăm sức dưỡng sống' chiến dịch vì phát triển bền vững

Góp 1.700 mầm cây để giữ đất cho vùng biển Sóc Trăng trước nguy cơ xâm nhập mặn, “AQUA Chăm - Trăm sức dưỡng sống” được vinh danh là chiến dịch Marketing vì phát triển bền vững - hạng mục CSR tại Gala M4D Awards 2023.

Gala vinh danh “Marketing for Development” - nằm trong khuôn khổ giải thưởng M4D Awards, đã diễn ra với hơn 200 đại diện doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ tham dự nhằm tôn vinh các sản phẩm/ chiến dịch Marketing vì phát triển bền vững nổi bật năm 2023. Giải thưởng thường niên này do Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED Communication) khởi xướng và quản lý; tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và Oxfam Vietnam, nhằm ghi nhận những sản phẩm truyền thông và chiến dịch marketing ở hai hạng mục CSR (corporate social responsibility - trách nhiệm xã hội doanh nghiệp), CSV (creating shared value - tạo giá trị chung) và Lồng ghép giới - Thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần tạo ra giá trị nhân văn cho xã hội.

Tại Việt Nam, tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế đã trở thành lời cam kết của doanh nghiệp, nhằm giảm thiểu lượng phát thải nhà kính, hướng đến mục tiêu “Net Zero” do chính phủ đề ra vào 2050. Bên cạnh đó, ESG (viết tắt của Environmental – Social – Governance: Môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp) cũng dần trở thành bộ tiêu chuẩn đo lường những yếu tố liên quan đến hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp. Do đó, “Từ CSR/ CSV đến ESG - Cùng cất cánh” cũng trở thành chủ đề quan trọng trong mùa giải thưởng M4D năm nay.

“AQUA Chăm - Trăm sức dưỡng sống” do công ty TNHH AQUA Việt Nam thực hiện là một trong những chiến dịch nổi bật được vinh danh là chiến dịch marketing phát triển bền vững, tại hạng mục CSR, cũng là chiến dịch chọn yếu tố E - Environment làm kim chỉ nam để triển khai.

Trong chiến dịch này, AQUA Việt Nam đã góp 1.700 cây Mắm trắng và Bần cho hệ sinh thái rừng ngập mặn tại bãi trồng Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Được biết đây là hai loại cây có khả năng giữ đất, góp phần củng cố hệ sinh thái rừng ngập mặn, đẩy lùi nguy cơ sạt lở và xâm nhập mặn tại Sóc trăng - tỉnh được dự báo sẽ có 43.7% diện tích chìm dưới mực nước biển trong 80 năm tới (theo kịch bản Biến đổi khí hậu năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Để tinh thần và thông điệp ý nghĩa của chiến dịch được lan tỏa rộng rãi, AQUA Việt Nam kết hợp cả online và offline, với hoạt động trồng cây qua filter online và trực tiếp tại bãi trồng. Chiến dịch đã thu hút khoảng 2000 người tham gia.

Chị Trương Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng truyền thông đối ngoại AQUA Việt Nam chia sẻ: “Lũ lụt, hạn hán và xâm thực mặn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và cuộc sống của người dân, đặc biệt tại các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Do đó, AQUA Việt Nam mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm đối với việc gìn giữ và bảo vệ môi trường. Giải thưởng Chiến dịch Marketing vì phát triển bền vững do M4D Awards trao tặng chính là sự công nhận dành cho những nỗ lực của AQUA Việt Nam, đồng thời là động lực để chúng tôi triển khai các hoạt động tiếp nối, vì mục tiêu phát triển bền vững của hệ sinh thái môi trường Việt.”

Được biết, “AQUA Chăm - Trăm Sức Dưỡng Sống” là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi dự án CSR bền vững dài hạn của AQUA Việt Nam. Trong năm 2024, AQUA Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình phát triển bền vững với những chiến dịch mở rộng hơn trong việc phát huy bộ tiêu chuẩn ESG, nhằm mang đến những giá trị chung cho cộng đồng. AQUA Việt Nam sẽ tiếp tục các hoạt động chăm dưỡng cho hệ sinh thái tại các địa phương khác, góp phần đẩy lùi những hiểm họa do biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu gây ra. Trong tương lai, công ty dự định hợp tác chiến lược cùng nhiều tổ chức - đơn vị vì cộng đồng uy tín, nhằm chung tay chăm lo cho các vấn đề về xã hội, các đối tượng cần được quan tâm đặc biệt như trẻ em, người lớn tuổi và người khuyết tật.