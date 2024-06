Anh trai say hi bị chê

TPO - Với một sản phẩm âm nhạc quy tụ 30 nghệ sĩ, ê-kíp show Anh trai say hi đối mặt bài toán rất khó để làm hài hòa mọi thứ. Kết quả là bản nhạc "The Stars" vấp nhiều phản ứng trái chiều từ người nghe.

The Stars là ca khúc chủ đề của game show sắp lên sóng mang tên Anh trai say hi. Trong 30 nghệ sĩ góp mặt ở MV The Stars, tâm điểm có nhiều cái tên đáng chú ý của nhạc Việt như Hieuthuhai, Đức Phúc, Erik, Isaac.

JustaTee giữ vai trò music producer (chịu trách nhiệm âm nhạc) cho sản phẩm The Stars. Ca khúc có thời lượng gần 5 phút nhưng vẫn quá ngắn để JustaTee “chia đất” cho cả 30 nghệ sĩ. Thay vào đó, chỉ một vài cái tên như Isaac, Đức Phúc, Erik, rapper Tage, Hurrykng, Wean Lê và Hieuthuhai góp giọng.

Lộn xộn

Những cá tính riêng biệt, pha trộn lẫn lộn giữa hát - rap không thể dung hòa trong sản phẩm The Stars. Những khán giả thông thường cũng chỉ ra điều này, khi bộ sậu sản xuất ca khúc cho thấy tham vọng rất lớn nhưng thực tế lại là lộn xộn.

Isaac là người cất giọng đầu tiên trong The Stars. Giọng hát của cựu thành viên nhóm 365 khác lạ, thô kệch vì được mixing khác hoàn toàn so với các sản phẩm âm nhạc của anh. Sau Isaac, Đức Phúc tiếp nối, đến Erik, giai điệu uyển chuyển, vào tai hơn để dẫn đến đoạn hook điểm nhấn của bài.

Sang phần tiếp theo, JustaTee bố trí “tổ độ” rapper. Lần lượt Tage, Wean Lê, Pháp Kiều, Hurrykng, Negav và Hieuthuhai thể hiện verse rap ngắn với nội dung ngông, cá tính. Song, vấn đề của rap là mỗi rapper đều có flow (nhịp rap) riêng và cách truyền tải khác biệt, nên nếu các verse rap xếp cạnh nhau không có một điểm kết nối, mọi thứ trở nên rối rắm.

Nhìn tổng thể ca khúc, phần rap không mấy ăn nhập với vocal (giọng hát) của nhóm ca sĩ ở phần mở màn. Điểm đặc sắc nhất của ca khúc The Stars lại là chất giọng của JustaTee, khi Giám đốc Âm nhạc của show tham gia phân đoạn của hook.

Một năm trước, JustaTee từng đứng sau sản xuất ca khúc We Go Hard cho Rap Việt mùa 3. Ca khúc chủ đề của Rap Việt mùa 3 cũng quy tụ loạt nghệ sĩ, gồm Suboi, Thái VG, B Ray, Karik, BigDaddy, Andree và JustaTee. Song, We Go Hard là sân chơi của riêng rap, có tính chất đúng nghĩa là cypher. Còn ở The Stars, JustaTee không giải được bài toán làm sao để cân chỉnh đội hình với một nửa là ca sĩ và phần còn lại là rapper.

Từ Rap Việt đến Anh trai say hi, vai trò của JustaTee vẫn là Giám đốc Âm nhạc, nhưng thách thức ở show lần này khác hẳn. Phản ứng tiêu cực từ khán giả hướng về The Stars là bước khởi đầu đầy thách thức cho người “chèo lái” mảng âm nhạc của show.

Tới đây, JustaTee và cộng sự còn phải giải nhiều bài toán khi lắp nhiều mảnh ghép để thành một tổng thể hoàn thiện.

Hình ảnh bắt mắt

Phương Vũ của Antiantiart nắm vai trò sáng tạo và đạo diễn MV The Stars. Sau thành công cùng Bích Phương và loạt sản phẩm khác, Phương Vũ tiến một bước thần tốc để là đạo diễn MV được săn đón bậc nhất trong năm 2024. Những điểm mạnh của Phương Vũ - sự điên rồ trong sáng tạo, chất đường phố, hip hop - đều được thể hiện trong MV The Stars.

Ê-kíp sản xuất dựng nên một loạt bối cảnh hoành tráng cho MV The Stars. Trong đó, set quay bắt trọn 30 anh trai, Tage ngồi ở căn phòng bí hiểm gây ấn tượng nhất. MV được quay hoàn toàn ở studio, phân nửa là bối cảnh thực và phần còn lại xử lý qua khâu hậu kỳ. Các yếu tố màu sắc, kỹ xảo của MV The Stars là chất lượng. Chỉ có một điểm trừ là tốc độ chuyển cảnh quá nhanh.

Tương tự phần nhạc, đường hình trong MV The Stars cũng hạn chế nghệ sĩ xuất hiện. Những ca sĩ, rapper góp giọng được ưu tiên xuất hiện nhiều. Trong khi đó, loạt nghệ sĩ đáng chú ý còn lại của show như Quang Hùng, Anh Tú (diễn viên), Song Luân, Quang Anh... chỉ được lướt qua vài giây.

Sau 2 ngày phát hành, MV The Stars hút hơn 300.000 lượt xem. Sự hiện diện của “30 anh trai” trong MV, trên lý thuyết hứa hẹn bùng nổ nhưng sức hút thực tế lại không quá lớn. Phần hình ảnh của The Stars có thể ấn tượng, nhưng nếu âm nhạc không thuyết phục khán giả, sẽ khó để thật sự là hit ở danh sách thịnh hành âm nhạc

Game show Anh trai say hi lên sóng cùng thời điểm Anh trai vượt ngàn chông gai. So với đối thủ, Anh trai say hi có bước chạy đà tốt hơn, khi dàn nghệ sĩ tham gia show đa phần đang có sức hút trên mạng xã hội. Đầu tư sản xuất một MV hoành tráng, ra mắt sớm cũng giúp Anh trai say hi tạo tiếng vang so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Thế nhưng, Anh trai say hi có thắng, phụ thuộc vào cách mà chương trình khai thác 30 nghệ sĩ. 30 tên tuổi đó, từng cá nhân có thể hot, nhưng hợp lại, liệu có dìu nhau đi lên hay không là dấu hỏi chấm. Ít nhất, với MV The Stars, ê-kíp của show cho khán giả thấy mọi thứ vẫn hỗn độn.