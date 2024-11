Ánh Dương - Cửa ngõ đón vượng khí và tiềm năng tăng giá tại Ocean Park 3

Phân khu Ánh Dương tại Vinhomes Ocean Park 3 sở hữu vị trí đắc địa “kế sông - cận hồ - kề đại lộ”, đóng vai trò chiến lược trong quy hoạch tổng thể của khu đô thị Ocean City nhờ tiềm năng tăng giá mạnh mẽ và vị thế phong thủy vượng khí .

Vị thế phong thủy “kế sông - cận hồ - kề đại lộ” đắt giá

Sau thời gian dài “chinh chiến” các dự án ở trung tâm Hà Nội, anh Mạnh Hoàng (Quận Đống Đa) quyết định thay đổi chiến lược, nhắm vào các đại đô thị mới ở phía Đông Thủ đô. Anh cho biết, khu vực này đang trở thành lựa chọn yêu thích của giới đầu tư do quỹ đất rộng, quy hoạch đồng bộ, hiện đại, và đặc biệt là địa thế phong thủy hiếm có – điều khó tìm thấy tại các dự án trong nội đô khi quỹ đất đã cạn.

“Những dự án kế sông - cận hồ - kề đại lộ sẽ tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn, trở thành tài sản truyền đời. Đây là điều mà nhiều nhà đầu tư hiện đại đang hướng tới, khi họ tìm kiếm những tài sản có giá trị lâu bền cho các thế hệ sau”, anh Hoàng nhấn mạnh.

Đích đến của anh Hoàng là phân khu Ánh Dương tại Vinhomes Ocean Park 3 - nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố về vị trí đắc địa và phong thủy vượng khí. Là tâm điểm hội tụ những dòng chảy hưng thịnh tại Vinhomes Ocean Park 3, phân khu Ánh Dương hội tụ những giá trị hiếm có gồm “Hội thủy – Hội nhân – Hội văn”.

Nằm bên dòng sông Bắc Hưng Hải, cận kề hồ bơi nước mặn trong công viên VinWonders Water Park, Ánh Dương đón trọn bầu không khí xanh mát cũng như vượng khí và tài lộc chảy vào. “Thủy khí” không chỉ mang đến sự thịnh vượng mà còn giúp điều hòa dòng năng lượng tích cực, đảm bảo cư dân có cuộc sống viên mãn. Sự kết hợp này làm cho Ánh Dương trở thành một trong những phân khu đáng sống và đáng đầu tư bậc nhất.

Ngoài yếu tố “hội thủy” mang lại thịnh vượng, 100% sản phẩm thấp tầng tại phân khu Ánh Dương còn đảm bảo tiềm năng phát triển dài hạn khi có thể sử dụng cho mục đích kinh doanh, tạo ra một cộng đồng kinh doanh sôi động và phát triển. Vị trí kế cận phân khu Phố Biển sôi động và đối diện VinWonders Water Park cũng mở ra cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các nhà đầu tư, tạo nên một cộng đồng “buôn có bạn, bán có phường” sầm uất, đảm bảo nguồn thu nhập bền vững và gia tăng giá trị bất động sản.

Không đơn thuần là điểm đến đầu tư giàu tiềm năng, nơi đây còn là không gian sống giàu giá trị văn hóa, nghệ thuật. Với bộ sưu tập tiện ích nội khu lấy cảm hứng từ nghệ thuật lãng mạn châu Âu, từ vườn tượng nghệ thuật cổ điển, công viên BBQ đến khu vui chơi sinh động cho trẻ em, cư dân Ánh Dương sẽ được tận hưởng một không gian sống đậm chất văn hóa. Ngoài ra, tổ hợp thể thao với hơn 10 sân tập đa dạng các môn thể thao giúp cư dân duy trì lối sống năng động và khỏe mạnh, tạo nên một môi trường sống cân bằng giữa sức khỏe, nghệ thuật và sự phát triển cá nhân.

Tâm điểm của “Quận Nghỉ dưỡng” tại Đô thị ở tốt nhất thế giới

Bên cạnh địa thế phong thủy tuyệt đẹp, Ánh Dương còn sở hữu vị trí đắt giá trên bản đồ quy hoạch tổng thể của “Quận Nghỉ dưỡng” Vinhomes Ocean Park 3.

Phân khu Ánh Dương kết nối trực tiếp với hai trục đại lộ huyết mạch là Đại lộ Bốn Mùa rộng 51m và Đại lộ Hừng Đông rộng 25m, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác trong dự án cũng như kết nối các tuyến đường vành đai 3.5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 5A. Với hệ thống giao thông hiện đại và hoàn thiện, cư dân chỉ mất vài phút để di chuyển tới các khu vực trung tâm.

Phân khu Ánh Dương còn có lợi thế lớn khi nằm gần kề dự án cao tầng Happy Home, mang lại sự sôi động và tiện ích hiện đại cho cư dân. Đồng thời, chỉ mất vài phút di chuyển, cư dân có thể đến "vũ trụ giải trí" Grand World, một điểm đến sôi động với vô vàn hoạt động giải trí, mua sắm và dịch vụ hiện đại. Đây là yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng sống, mang lại sự tiện nghi và đẳng cấp cho cư dân Ánh Dương. Trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành khu vực phát triển sôi động bậc nhất đại đô thị, đón làn sóng dịch chuyển về phía Đông Thủ đô để an cư và khởi sự kinh doanh đang diễn ra ngày càng rầm rộ.

Vị trí phong thủy đắc địa và vị trí siêu kết nối giữa trái tim Vinhomes Ocean Park 3 của phân khu Ánh Dương còn đóng vai trò quyết định trong việc gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai. Một tài sản không chỉ để ở mà còn là một khoản đầu tư sinh lời bền vững và truyền đời chính là điều mà các nhà đầu tư đang tìm kiếm. Đặc biệt mới đây, chủ đầu tư đã đưa ra chính sách hấp dẫn cam kết tiền thuê 18% trong 3 năm với quỹ căn thấp tầng hoàn thiện nội thất, giúp cư dân lời ngay khi nhận nhà.

Chưa kể, các bất động sản thấp tầng của Vinhomes có tốc độ tăng giá nhanh và mạnh hơn so với mặt bằng chung. Tiêu biểu, theo số liệu của batdongsan.com.vn, giá nhiều sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 1, Vinhomes Green Bay đã tăng từ 100 - 200% so với 5 năm trước. Khách hàng và nhà đầu tư có thể an tâm với mức tăng giá trung bình tối thiểu 10%/năm nhờ sự phát triển toàn diện của hạ tầng và tiện ích.

Phân khu Ánh Dương do đó cũng không ngoại lệ khi sở hữu mọi yếu tố quan trọng của một khoản đầu tư sáng giá. Nhiều người kỳ vọng, chỉ trong thời gian ngắn, nơi đây sẽ nhanh chóng thiết lập mức giá mới cho cả khu vực Ocean Park 3.