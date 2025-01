Anh Bùi Quang Huy tiếp sức người trẻ lực lượng vũ trang canh trực Tết

TPO - Sáng 28/1 (tức ngày 29 Tết), đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đoàn do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dẫn đầu đã tới thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Đại đội 71 thuộc Trung đoàn 280, Sư đoàn Phòng không 361, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Tại hai đơn vị, anh Bùi Quang Huy và đoàn công tác đã nghe chỉ huy đơn vị báo cáo về truyền thống lịch sử vẻ vang, cùng những kết quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua, trong đó có sự đóng góp rất tích cực, hiệu quả của tổ chức Đoàn và ĐVTN. Chỉ huy hai đơn vị cũng thông tin với đoàn về công tác canh trực Tết; công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và các hoạt động an sinh xã hội của đơn vị trong dịp Tết Nguyên đán năm nay…

Theo đó, ứng trực trong những ngày Tết cổ truyền, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 thực hiện duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo đầy đủ về quân số mỗi đợt ứng trực với đầy đủ vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ và phương tiện theo các kíp chiến đấu sẵn sàng tham gia tăng cường, hỗ trợ các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương tấn công trấn áp tội phạm khi có yêu cầu.

Có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời đông bắc Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu quan trọng khác, Đại đội 71 đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán gắn với kế hoạch tổ chức đón xuân mới cho cán bộ, ĐVTN sát với tình hình thực tế của đơn vị. Qua đó, đảm bảo mọi cán bộ, ĐVTN vừa vui tươi đón Tết, vừa duy trì canh trực, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, anh Bùi Quang Huy ghi nhận, đánh giá cao sự tinh nhuệ của những người lính đặc nhiệm trong lực lượng Công an nhân dân; đồng thời biểu dương những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 trong nhiều năm qua, với minh chứng là được Trung ương Đoàn nhiều lần khen thưởng.

Chia sẻ với những vất vả, thiệt thòi của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 khi phải gác lại việc chăm lo gia đình để bảo vệ, duy trì an ninh trật tự cho xã hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhắn nhủ: “Lực lượng thanh niên luôn xác định tư tưởng sẵn sàng, đi đầu trong mọi hoạt động, sẵn sàng dấn thân vào những nơi nguy hiểm nhất. Các bạn phải là những hình mẫu nhận được sự tín nhiệm, tin yêu của Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Đảng ủy Đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1. Chúc Đoàn cơ sở Đoàn cảnh sát đặc nhiệm của chúng ta trong năm 2025 tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, xứng đáng là Đoàn cơ sở xuất sắc”.

Thăm hỏi những người lính pháo phòng không 57mm ở Đại đội 71, anh Bùi Quang Huy khẳng định, cán bộ, chiến sĩ đơn vị dù phải gác niềm riêng trực chiến 100% quân số trong dịp Tết cổ truyền 2025, song đây cũng là niềm vinh dự lớn vì người lính canh trời Thủ đô đang thực hiện những nhiệm vụ rất quan trọng để giữ cho sự bình yên của Tổ quốc và để người dân được đón xuân mới vui tươi, an toàn.

“Tất cả những sự hy sinh ấy của các đồng chí, ĐVTN và người dân cả nước luôn trân trọng và ghi nhận. Khi nói đến hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ, nói đến hình ảnh những thanh niên trong Quân đội, thì đều được nhắc đến với hình ảnh đẹp nhất, với thái độ yêu quý và trìu mến nhất”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đại đội 71 luôn phát huy vai trò xung kích, tinh thần dấn thân và gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định, xứng đáng với truyền thống anh hùng của đơn vị.

Bí thư T.Ư Đoàn thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ trực Tết

Sáng 28/1(29 Tết), tại Hà Nội, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện K và người lao động tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị quận Long Biên.

Hoạt động thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện K và người lao động tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị quận Long Biên, đã góp phần tỏa tinh thần tương thân, tương ái, vận động sự chung tay của xã hội, góp phần chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tri ân những cán bộ, người lao động tham gia trực dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tại buổi gặp mặt cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện K dịp này, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã bày tỏ sự thấu hiểu trước sự hy sinh, gác lại niềm riêng của các y bác sĩ để thực hiện nhiệm vụ cao cả.

Nhân dịp năm mới, anh Lâm gửi tới toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế cùng gia đình lời chúc một năm mới ấm áp, yên bình, nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Đặc biệt, anh Lâm cũng gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo bệnh viện đã luôn đặt niềm tin vào thế hệ y, bác sĩ trẻ. Đội ngũ này đã và đang tham gia tích cực vào các hoạt động khám chữa bệnh cộng đồng, đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của bệnh viện.

Dịp này, đoàn công tác của T.Ư Đoàn cũng tới thăm, động viên các cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị quận Long Biên, đã không quản ngại vất vả, làm việc với cường độ gấp 4, 5 lần trong ngày Tết.

Bí thư T.Ư Đoàn thăm công nhân ở trọ và lực lượng CSGT tại Bình Dương

Sáng 28/1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp), chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương.

Tại đây, chị Trang đến thăm, tặng quà cho thanh niên công nhân ở trọ, không về quê ăn Tết. Tham gia cùng đoàn còn có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương Bùi Thanh Nhân, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương Trần Thị Diễm Trinh, các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương và lãnh đạo chính quyền địa phương.

Tại khu nhà trọ ông Trần Hữu Thảo ở khu phố 5 (phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang động viên, gửi lời chúc sức khỏe đến người lao động ở lại Bình Dương ăn Tết. Chị Trang đã tặng quà Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cho người lao động ở trọ và các em thiếu nhi.

Chị Trang cũng đã lì xì cho 25 thanh niên công nhân ở lại đất khách đón Tết.

Sáng cùng ngày, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đến thăm cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Dương.

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang gửi lời cảm ơn đến lực lượng này vì những đóng góp to lớn trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn đã lì xì cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an toàn giao thông ngày cuối năm.

Một số hình ảnh hoạt động của Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang tại Bình Dương:

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm, chúc Tết các đơn vị làm việc xuyên Tết

Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Công an TPHCM và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại mỗi nơi đến thăm, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đã chúc mừng những kết quả, thành tích của các đơn vị đạt được trong năm 2024; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên của các đơn vị.

Cụ thể, tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an TPHCM, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những kết quả, chiến công của đơn vị đạt được trong đấu tranh, phòng chống ma túy, nhất là tại TPHCM.

Anh Nguyễn Minh Triết mong muốn trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an TPHCM sẽ phát huy hơn nữa tinh thần của người chiến sĩ Công an Nhân dân, phát huy những thành tích đạt được về đẩy mạnh đấu tranh phòng chống ma túy.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết bày tỏ niềm vui khi đến thăm bệnh viện trong ngày giáp tết. Anh Triết đánh giá cao về tầm quan trọng, những thành tựu đạt được và những đóng góp, vượt qua khó khăn của đội ngũ y bác sĩ trong công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, Bệnh viện Chợ Rẫy còn làm tốt mọi công tác sau khám chữa bệnh như công tác xã hội, công tác Đoàn thanh niên…

Báo cáo với đoàn công tác, TS.BS CKII Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện luôn sẵn sàng với các phương án đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân ngay trong những ngày lễ Tết; chủ động nguồn máu dự trữ với khoảng 8.000 đơn vị máu, chủ động xử lý các tình huống trong dịp lễ Tết…

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cũng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến các y bác sĩ, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy trong dịp năm mới sắp đến.