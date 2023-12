Angelina Jolie: 'Tôi mất khả năng sống sau ly hôn Brad Pitt'

TPO - Trong cuộc phỏng vấn mới, Angelina Jolie cho biết vẫn đang trong quá trình hàn gắn vết thương từ vụ ly hôn với Brad Pitt. Cô cũng tuyên bố Hollywood là nơi không lành mạnh và sẽ rời đi khi có thể.

Ngày 5/12, WSJ. Magazine có cuộc phỏng vấn độc quyền với Angelina Jolie. Tại đây, đả nữ sinh năm 1975 chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như kế hoạch trong tương lai.

Angelina thú nhận không có cuộc sống xã hội, cũng không hẹn hò với ai. Những người gần gũi nhất với cô hiện tại là 6 người con - Maddox (22 tuổi), Pax Thiên (20 tuổi), Sahara (18 tuổi), Shiloh (17 tuổi) cùng cặp song sinh Knox và Vivienne (15 tuổi).

“Chúng là những người gần gũi nhất với tôi và cuộc sống của tôi. Chúng cũng là những người bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi là 7 con người rất khác nhau. Đó là sức mạnh của chúng tôi", minh tinh 7X nói.

Ngoài ra, Angelina cũng có chỗ dựa tinh thần khác là nhóm bạn nữ thân thiết. Cô mô tả đó là nhóm gồm 6 phụ nữ, đều là người tị nạn và 4 trong số họ bước ra từ chiến tranh và xung đột.

Theo Angelina, cuộc chiến ly hôn dai dẳng với Brad Pitt không chỉ để lại trong cô và các con những vết thương khó lành, mà còn cản trở cô làm những điều mình thích.

“Đó là một phần những gì đã xảy ra sau khi tôi ly hôn. Tôi mất khả năng sống và đi lại một cách tự do”, cô trải lòng.

Ngôi sao By The Sea nhấn mạnh sẽ chuyển đi ngay khi có thể. Đối với cô, Hollywood là nơi “khá nông cạn” và “không lành mạnh”.

Trong khi mọi người mơ về Hollywood, Angelina lớn lên trong môi trường đó nên nhìn rõ được bản chất cuộc sống ở kinh đô điện ảnh thế giới. “Tôi chưa bao giờ coi nó ý nghĩa và quan trọng”, bà mẹ 6 con nói.

Một điểm đến mà Angelina muốn dành nhiều thời gian hơn là Campuchia. Hơn hai thập kỷ làm việc cùng Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), quốc gia Đông Nam Á là một trong những nơi cô từng đặt chân tới để làm từ thiện, cùng với Tanzania, Sierra Leone và Pakistan. Campuchia càng đặc biệt đối với nữ diễn viên khi đây là quê hương của con trai cả Maddox. Ngoài ra, người đẹp từng sống ở đây một thời gian để quay phim First They Killed My Father (2017).

Khi được hỏi về lý do không xuất hiện nhiều trước ánh đèn sân khấu Hollywood những năm qua, chỉ đóng 5 bộ phim trong 7 năm sau ly hôn, Angelina giải thích ngắn gọn: "Chúng tôi phải hàn gắn vết thương. Có những điều chúng tôi cần phải chữa lành”.

Vợ cũ Brad Pitt thừa nhận nếu được bắt đầu lại, cô có thể không chọn trở thành diễn viên - nối nghiệp cha mẹ là Jon Voight và Marcheline Bertrand. Người đẹp cho hay trở thành người nổi tiếng đồng nghĩa cuộc sống riêng tư bị phơi bày trước công chúng, phải chia sẻ những bí mật cá nhân muốn được giấu cho riêng mình.

Tuy nhiên, theo đạo diễn Without Blood, nghỉ diễn xuất không có nghĩa là cô sẽ ngừng làm việc hoàn toàn. Cô khẳng định bản thân không thể dừng lại và luôn cảm thấy có một cuộc chiến sắp diễn ra.

Không rõ thời điểm Angelina từ bỏ diễn xuất và Hollywood, nhưng chắc chắn không phải trong vài năm tới. Trong cuộc phỏng vấn, cô "bật mí" tiếp tục đóng vai phản diện chính trong Maleficent 3 của Disney.