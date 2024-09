An Lập Phát gắn liền với hình tượng người tiên phong

Bước sang năm thứ 26, An Lập Phát ngày càng thể hiện rõ nét hình tượng "Người tiên phong" trên hành trình nâng tầm giá trị nhôm, tạo ra hệ sinh thái tiện ích cho khách hàng.

Tiên phong tối đa hoá giá trị của nhôm

Từ năm 1998, sớm nhận thấy tiềm năng của vật liệu nhôm với các đặc tính: nhẹ, có độ bền cao, không bị cong vênh lại dễ lắp đặt, tuy nhiên lại chưa được ứng dụng nhiều trong đời sống. Khi ấy, An Lập Phát đã đặt mục tiêu sẽ đưa vật liệu này đến gần hơn với đời sống thường nhật. Khởi điểm là một cửa hàng thương mại chuyên phân phối độc quyền YNGHUA - thương hiệu nhôm cao cấp đến từ Đài Loan (Trung Quốc), sau quá trình nghiên cứu, vào năm 2002, An Lập Phát tiếp tục cho ra đời thương hiệu nhôm Đại Tân với 3 đặc điểm: khung dày bền chắc, chuẩn hợp kim nhôm, kết cấu chắc chắn, đa dạng về phương án thiết kế, linh hoạt về công năng sử dụng. Trên suốt hành trình phát triển, thương hiệu này vẫn luôn thể hiện sự nhạy bén khi linh hoạt cập nhật xu hướng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm với giá thành cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu của đại đa số khách hàng. Đại Tân, với niềm tin rằng mỗi sản phẩm nhôm là “Khung bền xây tổ ấm” đã hiện thân cho khát vọng kiến tạo những giá trị bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp nhôm đang phát triển mạnh mẽ, An Lập Phát đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng và công nghệ sản xuất để đáp ứng nhu cầu từ thị trường. Với quy mô nhà máy lên đến 18000m2 và dây chuyền sản xuất hiện đại, An Lập Phát có khả năng cung ứng sản lượng đến 15000 tấn thành phẩm/năm. Doanh nghiệp đã và đang khẳng định vị thế tiên phong của mình thông qua việc không ngừng tìm kiếm và áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào quy trình sản xuất. Mới đây, An Lập Phát đã cho ra 4 mắt màu sơn mới thuộc hệ nhôm DT55 có khả năng kháng muối lên đến 1000 giờ, đáp ứng nhu cầu khắt khe của các công trình ven biển và khu vực có điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Với tầm nhìn hướng tới tương lai, An Lập Phát vẫn luôn nỗ lực trong việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm nhôm chất lượng cao, hứa hẹn mang đến những bước tiến mới cho ngành nhôm.

Không ngừng kiến tạo giá trị

Chủ động và kiên định với mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường về các giải pháp ứng dụng nhôm góp phần giúp cho xã hội phát triển bền vững, đầu năm 2024, An Lập Phát cho ra đời thương hiệu nhôm REVO. Thương hiệu được lấy cảm hứng từ cụm từ “revolution” - một cuộc cách mạng mang tinh thần dám thay đổi để tạo ra những cải tiến có giá trị cho khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Với các sản phẩm tích hợp thiết kế thông minh, bền bỉ và mang tính thẩm mỹ cao, REVO là thương hiệu đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. REVO tin rằng những cải tiến không ngừng sẽ tạo ra giá trị lớn, không chỉ cho sự phát triển của thương hiệu mà còn mở ra một không gian sống chất lượng, tiện nghi và hiện đại hơn cho người Việt.

Tiếp nối hành trình hoàn thiện hệ sinh thái cung cấp các giải pháp nhôm toàn diện, An Lập Phát đã thực hiện một bước tiến chiến lược vào năm 2022 khi sáp nhập VIC - thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhôm kính tại Việt Nam. Bước chuyển mình này không đơn thuần là mở rộng quy mô hoạt động mà còn là sự nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Qua đó, An Lập Phát khẳng định quyết tâm tối đa hóa giá trị của nhôm trong cuộc sống, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ vật liệu, sản phẩm đến thi công. Với bề dày kinh nghiệm, VIC có thể mang đến những công trình độc đáo, thể hiện rõ nét cá tính và phong cách riêng của từng khách hàng thông qua các giải pháp thi công đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ cao.

Trải qua gần 3 thập kỷ hoạt động trong ngành nhôm, An Lập Phát đã từng bước thể hiện rõ nét tinh thần tiên phong cùng sự bản lĩnh và tầm nhìn xa, vượt qua mọi thách thức để vươn tới những đỉnh cao mới.

Ngoài việc triển khai chiến lược đồng bộ, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng mạng lưới kinh doanh vừa xây dựng văn hóa doanh nghiệp, An Lập Phát còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc tích cực và phát huy thế mạnh của mỗi nhân viên. Những nỗ lực này không chỉ giúp An Lập Phát xây dựng nội lực mạnh mẽ mà còn đặt nền móng cho sự phát triển bền vững lâu dài, tạo tiền đề vững chắc cho việc mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

