An Khang Homes - Đơn vị phân phối chiến lược dự án CARAWORLD CAM RANH

Sáng 20.11 tại Gem Center (TP.HCM), Chủ Đầu Tư KN Cam Ranh và Công ty Cổ phần phát triển nhà An Khang (An Khang Homes) đã chính thức ký kết hợp tác phân phối chiến lược dự án siêu đô thị biển Cara W orld Cam Ranh.

CARAWORLD - Siêu đô thị trái tim với khát vọng đưa Cam Ranh ra thế giới

Du lịch Cam Ranh không thiếu resort cao cấp nhưng lại vắng bóng những siêu tổ hợp "all-in-one". Với tầm nhìn xa cùng dấu ấn tiên phong của doanh nghiệp có bề dày gần 50 năm phát triển, KN Cam Ranh đang dành trọn tâm huyết, nỗ lực, kiên trì và sự dũng cảm để xây dựng đô thị trái tim 800ha mang tên CaraWorld. Đó là khát vọng đưa Cam Ranh trở thành điểm đến được định danh trên thế giới và lựa chọn hàng đầu trên bản đồ du lịch Việt Nam; Mang thế giới tới Việt Nam, biết tới một đô thị biển CaraWorld 800ha đẳng cấp quốc tế nhưng đầy tự hào và bản sắc.

CaraWorld phát triển tâm điểm vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng sôi động với 38 đại tiện ích bài bản, mang tới nhịp sống sầm uất cho một Cam Ranh đổi mới. Sân golf đã hoạt động hiệu quả thu hút hàng ngàn golfer mỗi tuần. Sắp tới, những đại tiện ích khác như tổ hợp bãi biển, công viên nước, quảng trường sự kiện, nhà ánh sáng, cung điện mùa hè, CLB thể thao biển, bảo tàng Yến,... sẽ lần lượt hiện diện.

Đáng chú ý, với tôn chỉ quy hoạch từ tâm, chủ đầu tư KN Cam Ranh lựa chọn quy hoạch đại tiện ích với tỉ lệ 70/30. Trong đó, 70% tiện ích có mái che đem lại trải nghiệm dễ chịu và 30% tiện ích ngoài trời sôi động đốt cháy năng lượng, phù hợp với mọi nhu cầu của tất cả du khách.

Đô thị biển CaraWorld tọa lạc tại vị trí chiến lược - "hàng xóm chung vách" với sân bay quốc tế Cam Ranh, đón trọn hàng chục triệu du khách quốc tế và trong nước tới Cam Ranh - Khánh Hòa. Lẽ dĩ nhiên, du khách sẽ khó chối từ một điểm đến tích hợp vừa "chơi hoài không chán, đi hoài không hết" vừa sát cạnh sân bay như CaraWorld. Từ đó ưu tiên chọn nơi đây làm kỳ nghỉ hoặc ít nhất cũng là điểm trải nghiệm ngắn trong thời gian chờ bay. Trên thế giới, mô hình đô thị sân bay như Incheon (Hàn Quốc), Schiphol (Hà Lan) trở thành điểm lưu trú ngắn trong thời gian đợi bay, đồng thời cũng là kinh đô mua sắm giao thương sôi động.

Sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái này tất yếu kéo theo nhu cầu cư trú lâu dài, ổn định để kinh doanh, làm việc. Vì vậy, không khó để hình dung dòng luân chuyển khách đến từ cả ba nguồn: cư dân, tiểu thương, khách du lịch nội địa và quốc tế. Đây là cơ sở vững chắc để tạo ra một đô thị trái tim nóng bỏng, nơi du khách thỏa sức ăn - chơi - mua sắm, cư dân được trải nghiệm - nghỉ dưỡng mỗi ngày và tiểu thương bội thu từ các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Cú “bắt tay” hợp tác phân phối tăng nhiệt thị trường

Với uy tín, kinh nghiệm và sự am hiểu thị trường, An Khang Homes là một trong những đơn vị chủ lực đồng hành cùng Tập đoàn KN Cam Ranh đưa những sản phẩm chất lượng tới tay khách hàng bằng dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm, tạo lực đẩy mới cho bất động sản Cam Ranh.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư cho biết, Tập đoàn KN Cam Ranh đặc biệt tin tưởng vào năng lực của An Khang Homes trong quan hệ hợp tác phân phối chiến lược này.

Đáp lại sự tin tưởng của chủ đầu tư, Ông Lê Vũ Trường An - Giám Đốc đại diện An Khang Homes chia sẻ: "Tôi rất vui khi được làm việc cùng tập đoàn KN Cam Ranh từ những ngày đầu, chắc chắn sự kết hợp lần này sẽ là một “Hải trình Tự do” đầy cảm xúc và ý nghĩa, là những bậc thang đưa Cam Ranh trở thành điểm đến hàng đầu khu vực. Tôi hy vọng sự đóng góp của Chủ đầu tư cùng các đại lý nói chung và An Khang Homes nói riêng, sẽ tạo ra những kết quả, và nhiều con số vượt bậc hơn nữa trong giai đoạn tới, chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp!"

Sở hữu 6 năm kinh nghiệm phân phối thành công nhiều dự án quy mô lớn, đa dạng loại hình sản phẩm, An Khang Homes luôn nhận được sự tín nhiệm từ nhiều chủ đầu tư danh tiếng và khách hàng.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược CaraWorld không chỉ thể hiện tinh thần đồng thuận của tất cả các bên tham gia mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển siêu đô thị biển tại Bãi Dài, Cam Ranh. Sự kiện là minh chứng rõ nét cho khả năng quy tụ các đối tác chiến lược, khẳng định uy tín và tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư.

Pháp lý là một trong những yếu tố then chốt khi lựa chọn một dự án bất động sản để đầu tư. CaraWorld Cam Ranh đã chứng minh được tính pháp lý vững chắc, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và quy định của pháp luật.

Từ việc sở hữu đầy đủ giấy tờ pháp lý, đảm bảo tiến độ triển khai, cam kết chất lượng xây dựng và bảo hành, đến việc tuân thủ các quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi khách hàng.

CaraWorld Cam Ranh không chỉ mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn mà còn mở ra một không gian sống hiện đại, đẳng cấp. Đây chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng.

