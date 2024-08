Amway nửa thập kỷ giữ vững danh hiệu 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Amway Việt Nam - Thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp, vinh dự lần thứ 5 nhận giải thưởng “HR Asia - Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024” do tạp chí HR Asia bình chọn.

Đây là minh chứng cho những nỗ lực thành công xây dựng môi trường làm việc “Khỏe mạnh và Hạnh Phúc” tại Amway Việt Nam, theo định hướng chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Amway toàn cầu, hướng đến sứ mệnh giúp cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn.

Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên toàn diện nhất

Với định hướng chiến lược toàn cầu “Khỏe mạnh và Hạnh phúc”, Amway Việt Nam tự hào là một trong số ít những doanh nghiệp được trao tặng phiên bản vàng của chiếc cúp “Harmonia” với thành tích 5 năm đạt được giải thưởng “HR Asia - Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024”, với điểm số khảo sát bình quân ấn tượng và cao hơn điểm trung bình của thị trường. Bằng nỗ lực xây dựng tiềm năng nội lực vững vàng, trong khuôn khổ giải thưởng năm nay, Amway Việt Nam cũng xuất sắc được vinh danh thêm tại hai hạng mục đặc biệt: “Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên toàn diện nhất” và “Doanh nghiệp có văn hoá đa dạng, công bằng và hòa nhập".

Đây là sự ghi nhận xứng đáng Amway Việt Nam với định hướng và đầu tư thực hiện chiến lược phát triển nhân tài hiệu quả, lấy con người làm trọng tâm trong mọi hoạt động, và các chính sách phúc lợi chăm lo sức khỏe và hạnh phúc toàn diện cho nhân viên. Vượt qua quy trình chọn lọc khắt khe từ hội đồng đánh giá gồm những quản lý doanh nghiệp và nhân sự cấp cao có uy tín đầu ngành, Amway đã thành công giữ vững vị thế 5 năm nằm trong top “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, là sự công nhận cho hành trình 16 năm cống hiến và phát triển tại Việt Nam, dựa trên định hướng chiến lược xây dựng nguồn nhân lực gắn kết bền vững, mở lối cho sự phát triển vượt bậc hơn nữa của Amway Việt Nam trong tương lai.

Theo khảo sát nội bộ được thực hiện vào đầu năm 2024, chỉ số gắn kết doanh nghiệp tại Amway Việt Nam đạt mức 95%. Từ năm 2020 đến nay, chỉ số này luôn ở mức trên 90%. Mức độ hài lòng của nhân viên ở các mục: môi trường đào tạo, chia sẻ cởi mở và thẳng thắn, đoàn kết và hợp tác đều ở mức từ 92% trở lên. Đáng chú ý, có đến 94% nhân viên tin rằng Amway luôn đón nhận các cá nhân đến từ đa dạng nền văn hóa và có xuất thân khác nhau. Bằng việc đặt con người làm trọng tâm trong tất cả các hoạt động, Amway Việt Nam đã và đang gặt hái được nhiều thành quả cho nỗ lực xây dựng văn hoá tôn trọng sự đa dạng, công bằng, hòa nhập, minh chứng cho điều này là mức độ gắn kết tại đây khi có hơn 70% nhân viên gắn bó với tập đoàn trên 3 năm, hơn 50% nhân viên gắn bó trên 5 năm và hơn 35% nhân viên gắn bó trên 10 năm.

Bà Lê Thị Kim Hoa, Giám đốc Nhân sự Amway Việt Nam cho biết: “Tại Amway, chúng tôi chú trọng kiến tạo môi trường làm việc hướng đến sự khỏe mạnh và hạnh phúc toàn diện của nhân viên, cả về thể chất lẫn tinh thần, cùng với đó là các chế độ đãi ngộ, phúc lợi và an sinh hấp dẫn để thu hút và nuôi dưỡng nhân tài. Song song đó, Amway tự hào là một nơi làm việc cởi mở và đa dạng, nơi mà mỗi cá nhân được tự do thể hiện bản sắc riêng của mình, được trao cơ hội để trau dồi kỹ năng, dấn thân và phát triển, góp phần vào thành công chung của tập thể.”

Tôn trọng quan điểm, văn hóa và xuất thân đa dạng

Với triết lý “Amway phát triển con người, con người xây dựng kinh doanh”, Amway cũng đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống chế độ phúc lợi hấp dẫn, bảo hiểm và an sinh toàn diện dành cho nhân viên và người thân của mình. Bên cạnh đó, các hoạt động gắn kết quy mô toàn công ty cũng được Amway đầu tư tổ chức, điển hình là các chuyến du lịch gắn kết hoành tráng tại nước ngoài như chuyến du lịch tại Hàn Quốc, hay trải nghiệm du thuyền Spectrum of the Seas lớn nhất Châu Á với hải trình từ Singapore sang Malaysia... Tôn trọng quan điểm, văn hóa và xuất thân đa dạng cũng là những dấu ấn đặc biệt nổi bật tạo nên môi trường làm việc với văn hóa đa dạng, công bằng và hòa nhập tại Amway Việt Nam.

Công ty không ngừng kiến tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trên toàn hệ thống. Trong đó, nhân viên được ghi nhận đóng góp và tạo điều kiện phát triển tối đa một cách minh bạch, công bằng, cơ hội phát triển rộng mở cho tất cả mọi người và có lộ trình thăng tiến rõ ràng dành cho từng vị trí. Tại Amway Việt Nam, có đến 65% nhân viên là nữ và con số này chiếm đến 80% trong đội ngũ Ban lãnh đạo cấp cao, cùng với đó là tỉ lệ nhân viên được phân bổ đa dạng giữa các thế hệ Gen X, Y, Z cho thấy nỗ lực của Amway Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng, tạo cơ hội cho tất cả nhân viên không phân biệt xuất thân hay độ tuổi. Đặc biệt, khuyến khích thế hệ trẻ phát huy vai trò của mình trong công việc, được trao quyền để ra quyết định, hướng tới môi trường làm việc thân thiện, không khoảng cách giữa quản lý và nhân viên.

Ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ: “Giải thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể Amway Việt Nam trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh và xây dựng môi trường làm việc mang lại sự khỏe mạnh và hạnh phúc toàn diện cho tất cả nhân viên cũng như đội ngũ nhà phân phối và khách hàng. Nhờ ưu tiên và đầu tư mạnh mẽ vào chiến lược này, Amway Việt Nam đã vươn lên vị trí Top 10 thị trường tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu, đồng thời củng cố sự gắn kết bền vững của toàn thể đội ngũ. Tại Amway Việt Nam, chúng tôi coi nhân viên là hạt nhân của sự phát triển, với cam kết xây dựng một môi trường làm việc nơi mọi người được tôn trọng, được trao quyền và được phát triển toàn diện. Thành công này không chỉ khẳng định vị thế của Amway Việt Nam trên thị trường mà còn là là nền tảng vững chắc để chúng ta tiếp tục phát triển và chinh phục những mục tiêu cao hơn”.