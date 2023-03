AKIA Smart Home mở đường cho xu hướng sống thông minh

Nhắc đến xu hướng sử dụng các thiết bị nhà ở thông minh để tối ưu cuộc sống, AKIA Smart Home là cái tên được rất nhiều khách hàng đặt trọn niềm tin và tin tưởng với sản phẩm, dịch vụ chất lượng hàng đầu, đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của người dùng.

1. Xu hướng nhà ở thông minh hiện đại và tiện nghi 2023

Thiết bị điện nhà thông minh đang trở thành xu hướng phổ biến tại Việt Nam, hướng đến một cuộc sống tiện nghi và hiện đại hơn. Với sự tiên tiến của công nghệ, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm thông minh như khóa cửa, đèn, công tắc, cảm biến chuyển động và cảm biến khói được tích hợp công nghệ để điều khiển và giám sát từ xa.

AKIA Smart Home với hơn 10 năm kinh nghiệm đang là thương hiệu được nhiều khách chọn lựa tin dùng vì sản phẩm chính hãng từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Tuya, Vconnex…đồng thời luôn cập nhật và đổi mới các giải pháp thông minh, giúp mang đến cuộc sống tiện nghi và hiện đại cho người dùng.

Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm thông minh, AKIA còn cung cấp dịch vụ thi công và lắp đặt hệ thống nhà thông minh trọn gói, đảm bảo tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho khách hàng. Hơn nữa, AKIA Smart Home còn hỗ trợ khách hàng lựa chọn thiết bị thông minh phù hợp cho gia đình, tạo thành một hệ sinh thái thông minh với bộ điều khiển trung tâm có khả năng kết nối và điều khiển các thiết bị trong nhà một cách tối ưu nhất.

Với sự phát triển mạnh mẽ của thiết bị thông minh tại Việt Nam và sự đóng góp của các doanh nghiệp tiên phong như AKIA, cuộc sống của người dùng sẽ trở nên tiện nghi và hiện đại và chất lượng hơn.

2. AKIA - Mang đến trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ hàng đầu

"Smart your home - Enjoy your life” - “Trang bị một ngôi nhà thông minh để tận hưởng sự tiện nghi của cuộc sống. Hãy để công nghệ phục vụ bạn", đây là thông điệp mà AKIA luôn gửi gắm trong từng sản phẩm, đem lại những giải pháp thông minh, tiện lợi, tốt nhất cho khách hàng.

1 - Gửi trọn niềm tin - trách nhiệm trong từng sản phẩm

Là đại lý chính thức của nhiều thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới như Dreamer, Imou, Eufy, Xiaomi, Philips, Linksys, Aqara, Ezviz,...., AKIA cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với giá trị sử dụng bền vững.

2 - Thấu hiểu mong muốn người dùng

AKIA luôn đặt nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nhà thông minh. Thấu hiểu được nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt, AKIA tìm hiểu kỹ về thị trường và sở thích của khách hàng để có thể cung cấp những sản phẩm và giải pháp phù hợp nhất.

Đồng thời, AKIA luôn tư vấn đưa ra giải pháp các sản phẩm cho từng khách hàng để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của mỗi người, với mong muốn đem đến cho người dùng trải nghiệm cuộc sống tốt nhất.

3 - Mang đến giá trị kinh tế bền vững

AKIA Smart Home đã đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng bằng những sản phẩm thông minh có giá cả phù hợp và chất lượng tốt. Việc sử dụng các thiết bị thông minh của AKIA sẽ giúp bạn tự động hóa các hoạt động trong nhà, như điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ và các thiết bị điện tử, người dùng có thể tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng hàng tháng.

Ngoài ra, các thiết bị thông minh còn giúp tăng giá trị sống và tạo ra một môi trường sống an toàn và thuận tiện cho người dùng. Các sản phẩm như như camera an ninh, khóa thông minh và hệ thống báo động giúp người dùng yên tâm hơn về việc bảo vệ tài sản và an toàn của gia đình.

4 - Đặt chất lượng dịch vụ tốt nhất lên hàng đầu

Trong suốt hành trình mua hàng của khách hàng, AKIA luôn đồng hành cùng người dùng từ khâu tư vấn đến hỗ trợ sau bán hàng như lắp đặt giúp khách hàng yên tâm nhất khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông minh.

Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, AKIA luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc, giúp khách hàng lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Các sản phẩm tại AKIA đều có chính sách bảo hành lên đến 18 tháng và đổi trả rõ ràng khi mua hàng. Nếu khách hàng gặp bất kỳ vấn đề gì, đội ngũ nhân viên hỗ trợ của AKIA sẽ luôn sẵn sàng giải quyết và tư vấn giải pháp phù hợp nhất.

Ngoài ra, AKIA còn hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận chuyển, bao gồm nhận đơn, đóng hàng và giao hàng tận tâm, chu đáo trong từng khâu, đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng nguyên vẹn, chất lượng và nhanh nhất. Nhờ đó, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn AKIA là địa chỉ mua sắm các sản phẩm nhà thông minh.

Với mong muốn đem cuộc sống tiện nghi, hiện đại, thông minh đến từng ngôi nhà Việt, AKIA đã trở thành một trong những thương hiệu được khách hàng tin tưởng và lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực nhà thông minh tại Việt Nam. AKIA luôn cố gắng cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm để đem đến những giá trị sống tốt nhất cho khách hàng.

