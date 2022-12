Ai tổ chức chuỗi sự kiện đình đám vinh danh 'nhà thơ thế giới'?

TPO - Chạy xe máy lên giữa cầu Sài Gòn, nam thanh niên bỏ lại đôi dép rồi nhảy xuống sông nhưng may mắn được lực lượng cứu hộ cứu sống.

TPO - Ngày 26/12, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho hay, cơ quan công an đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ liên quan việc nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim giả chữ ký để 'thâu tóm' 115 ha đất rừng phòng hộ. Hồ sơ do Thanh tra tỉnh Bình Định chuyển đến.