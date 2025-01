AI không phải đối thủ: Học cách làm chủ công nghệ từ Dũng Lại Lập Trình

Trong podcast FPT Edu Chill mới đây, chàng NCS Tiến sĩ AI GenZ Lại Tuấn Dũng gửi tới các bạn trẻ đang đứng trước nỗi lo bị AI “cướp việc” trong thời đại 4.0 lời khuyên: thay vì lo sợ, người trẻ nên tìm hiểu và học cách sử dụng AI như một trợ thủ đắc lực để phát triển sự nghiệp.

AI: Trợ thủ đắc lực, không phải “người thay thế”

Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu AI, Lại Tuấn Dũng (Dũng Lại Lập Trình) - NCS Tiến sĩ về AI tại Đại học Deakin (Úc) khẳng định: “AI không thể thay thế con người, nó chỉ giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn”.

Theo Dũng, AI là công cụ do con người tạo ra để hỗ trợ và phục vụ nhu cầu công việc trong thời đại số như tự động hóa công việc lặp lại, xử lý dữ liệu nhanh chóng, giúp tối ưu hóa quy trình và thời gian làm việc. Song, AI không có ý thức, khả năng tự quyết và tư duy logic mà chỉ giỏi học từ những dữ liệu đầu vào do con người cung cấp. Do đó, AI được sinh ra để bổ sung cho trí tuệ con người, không phải là “người thay thế”.

Đặc biệt, với nghề lập trình viên được dự đoán sẽ “thất sủng” vì AI, Dũng nhận định đây là điều không thể. Thực tế, giữa AI và lập trình viên có một mối quan hệ tương hỗ. Trong khi lập trình viên tạo ra, huấn luyện và tối ưu hóa AI, thì AI có thể giúp tự động hóa các tác vụ đơn giản như viết mã cơ bản, tạo đoạn code ngắn. Những công việc phức tạp như thiết kế, cấu trúc mã nguồn, tùy chỉnh phần mềm đáp ứng yêu cầu người dùng thì lập trình viên vẫn giữ vai trò then chốt.

Học làm chủ AI để định hình tương lai

AI sẽ trở thành “cánh tay phải” đắc lực giúp phát triển sự nghiệp nếu người trẻ biết cách làm chủ nó. Bởi, theo Dũng Lại Lập Trình, xu hướng của thời đại 4.0 là ngày càng có nhiều dữ liệu và công nghệ hiện đại hóa. Trong tương lai, AI sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ với những mô hình tiên tiến, hiện tại hơn, tái định hình nhiều công việc, ngành nghề. Điều này đòi hỏi người trẻ phải liên tục cập nhật để bắt kịp xu hướng.

Vì vậy, để làm chủ AI và thành công trong kỷ nguyên AI, người trẻ cần nắm vững nền tảng kiến thức sâu rộng, không ngừng học hỏi, sẵn sàng đổi mới và học cách sử dụng AI hiệu quả, thông minh thay vì sợ nó đe dọa đến cơ hội việc làm.

Đặc biệt, trong lĩnh vực lập trình tiềm năng hiện nay, một lập trình viên giỏi không chỉ cần kỹ năng viết code, mà còn phải biết cách kết hợp giữa công nghệ mới, sự sáng tạo, nhạy bén và kiến thức đa ngành để xây dựng giải pháp toàn diện.

Lại Tuấn Dũng (1998) hiện là nghiên cứu sinh Tiến sĩ về AI tại ĐH Deakin (Úc). Anh còn được biết đến với kênh Youtube và TikTok Dũng Lại Lập Trình chia sẻ các video dạy lập trình, thu hút hơn 1,9 triệu lượt thích trên các nền tảng.

Là khách mời trong số mới nhất của chuỗi podcast FPT Edu Chill do Khối giáo dục FPT thực hiện, Dũng Lại Lập Trình đã chia sẻ những góc nhìn thú vị xoay quanh chuyện học, chuyên ngành CNTT và AI, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp tới người trẻ đang sợ bị mất việc vì AI: AI không phải đối thủ, hãy học cách làm chủ AI, biến AI thành người đồng hành đắc lực.