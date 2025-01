Agribank được công nhận đạt chuẩn 'An toàn về an ninh, trật tự' của Bộ Công an

Ngày 10/01/2025, tại Hà Nội, Agribank vinh dự đón nhận quyết định của Bộ Công an công nhận đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Tham dự chương trình có đồng chí Trung tướng Nguyễn Đình Thuận - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an; đồng chí Thượng tá Đặng Thị Anh Thư - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an; đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Hương - Trưởng phòng An ninh tiền tệ, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an. Đại diện Agribank có đồng chí Trần Văn Dũng - Thành viên Hội đồng Thành viên phụ trách HĐTV; đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban và các Thành viên Ban Kiểm soát, lãnh đạo các đơn vị tại Trụ sở chính, Chi nhánh và Công ty con trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị số 09 ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát huy sức mạnh của nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023, của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII “Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được Đảng, Nhà nước ta xác định là một trong những phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Năm 2024, mặc dù hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh chung của nền kinh tế, tuy nhiên, Agribank đã nỗ lực hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh được giao, kết quả đạt được cao nhất sau bốn năm triển khai phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn quán triệt thực hiện mục tiêu phát triển kinh doanh phải đi đôi với bảo vệ an ninh Tổ quốc, luôn quan tâm, chú trọng đối với công tác An ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại các địa phương.

Thời gian qua, Agribank đã tổ chức và triển khai tốt các nội dung trong kế hoạch xây dựng ngân hàng đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Toàn thể cán bộ, người lao động Agribank đều nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn của cơ quan cũng như giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, đã đóng góp tích cực vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại chính cơ quan, đơn vị mình và tại địa phương. Phong trào đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ về chất và lượng, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tổ chức tín dụng, an ninh chính trị nội bộ, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng và các vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ngân hàng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, kinh tế của đất nước.

Tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng Nguyễn Đình Thuận - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ Công an công nhận Agribank đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2023. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Đình Thuận cũng trao Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cho Trụ sở chính Agribank, đồng chí Phạm Đức Ấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank) và đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đây là sự ghi nhận và đánh giá của Bộ Công an đối với các thành tích xuất sắc của Agribank trong công tác giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự, an ninh kinh tế, an toàn nội bộ, đồng thời phối hợp thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng...

Thời gian tới, Agribank tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, người lao động; đồng thời, nâng cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ quốc gia, bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.