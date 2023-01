adidas ra mắt BST Bra và Legging Xuân Hè 2023 với thiết kế đặc biệt hỗ trợ các hoạt động thể thao

Tiếp tục hướng tới mục tiêu giải quyết những rào cản đối với việc tập luyện thể thao của phụ nữ, adidas vừa giới thiệu bộ sưu tập (BST) Xuân Hè 2023 gồm các sản phẩm áo bra và quần legging thể thao có thiết kế đặc biệt, mang lại hiệu suất cao với nhiều kích cỡ đa dạng hơn, phù hợp với nhiều hoạt động thể thao hơn. BST mới này đã kết hợp các cấu trúc vật liệu mới nhất của adidas vào các chi tiết cụ thể, giúp giảm sự phân tâm để các vận động viên có thể tập trung cải thiện thành tích.

Việc không hài lòng về trang phục tập luyện luôn là một vấn đề lớn đối với phụ nữ trong các hoạt động thể thao. Những nghiên cứu của adidas chỉ ra rằng trang phục không vừa vặn và không thoáng khí có thể gây ra vô số vấn đề cho phụ nữ khi tập luyện như vết hằn trên cơ thể, nổi mụn, phát ban hay ngứa ngáy... Có đến 92% phụ nữ trong các cuộc khảo sát thừa nhận rằng cảm thấy khó tập trung vào việc tập luyện khi trang phục không thoải mái.

adidas đã hợp tác với Phó Giáo sư Jason White (lĩnh vực Khoa học thể dục và Chuyên gia tư vấn sinh lý cho các vận động viên ưu tú) và Giáo sư Joanna Wakefield-Scurr (Trưởng nhóm Nghiên cứu về sức khỏe ngực của Đại học Portsmouth) trong một cuộc khảo sát người tiêu dùng toàn cầu và nhận ra mức độ ảnh hưởng của trang phục tập luyện thể thao với người tập luyện. 58% phụ nữ được khảo sát nói rằng họ thường xuyên phải dừng lại để điều chỉnh quần legging trong khi tập luyện, trong khi 49% chia sẻ rằng trên da có vết hằn do mặc quần áo bó sát. Bên cạnh đó, có tới 94% phụ nữ tham gia khảo sát cho rằng họ có bộ ngực không đối xứng, điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mặc đồ tập vừa vặn và phù hợp.

Tiếp nối sự thành công của BST áo bra 2022, BST áo bra và quần legging 2023 của adidas với các kiểu dáng mới được thiết kế đặc biệt để loại bỏ các rào cản khi tập luyện trong các môi trường thể thao phổ biến: phòng tập (Studio), các bài tập Gym, các bài tập cường độ cao (HIIT), và chạy bộ. Với chất liệu co giãn bốn chiều có khả năng phục hồi, khả năng điều chỉnh hoàn hảo, tăng cường cấu trúc hỗ trợ và thoáng khí, BST áo bra và quần legging 2023 của adidas có đủ các kích cỡ và được thiết kế tối ưu đảm bảo tất cả phụ nữ đều có thể trải nghiệm được toàn bộ quá trình tập luyện của mình.

Các sản phẩm chính của BST bao gồm:

Dành cho các bài tập Gym: Bao gồm quần Legging 7/8 Luxe Optime và áo Bra hỗ trợ vận động mạnh Luxe Impact TLRD. Các sản phẩm này được làm bằng chất liệu co giãn bốn chiều và bổ sung công nghệ LYCRA® SPORT giúp giữ dáng tối ưu. Với công nghệ AEROREADY thấm hút ẩm, quần legging được thiết kế phù hợp với mọi bài tập, từ cardio đến nâng tạ. Bên cạnh đó, áo bra có thiết kế dây vai dày, dễ dàng điều chỉnh hoàn hảo độ vừa vặn, đồng thời sử dụng công nghệ HEAT.RDY giúp tối đa hóa luồng không khí, giúp cho vận động viên luôn cảm thấy mát mẻ, thoải mái.

Dành cho các bài tập HIIT: Bao gồm quần Legging 7/8 TLRD HIIT và áo Bra hỗ trợ vận động mạnh TLRD. Các sản phẩm này được thiết kế dựa trên tính toán các chuyển động đặc thù của bài tập HIIT. Một chiếc kẹp đặc biệt đã được tích hợp bên trong cạp quần cao giúp giảm thiểu việc quần legging bị dịch chuyển khi người tập thực hiện động tác nhảy và chạy. Ngoài ra, sản phẩm có chất liệu co giãn bốn chiều với kiểu dáng ôm vừa vặn giúp giảm đi cảm giác chất liệu bị bó sát vào người và mang lại sự thoải mái toàn diện. Công nghệ HEAT.DRY ở áo bra cũng được bố trí một cách phù hợp, chi tiết lưới ở mặt trước và thiết kế hở lưng giúp tối đa hóa luồng không khí, nhờ vậy mà người tập luôn cảm thấy khô thoáng ở những vùng có nhiệt độ cao và hay đổ mồ hôi.

Dành cho hoạt động chạy bộ: Bao gồm quần Legging chạy bộ hàng ngày 3 Stripe 5-inch và áo Bra Running Medium Support Pocket. Quần legging có dây rút bên trong để đảm bảo khả năng điều chỉnh tối đa và được thiết kế nhấn mạnh vào các chi tiết phản quang ở phần biểu tượng 3 sọc adidas quanh phần đùi và logo phía trước. Bên cạnh đó, áo bra cũng có thiết kế lưới đặc biệt ở vùng lưng vốn tích tụ nhiều mồ hôi giúp không khí lưu thông dễ dàng, thoáng mát. Ngoài ra, các cạnh dây quai vai áo cũng được làm trơn mượt, giúp giảm kích ứng da và tránh trầy xước.

Dành cho các hoạt động trong phòng tập (STUDIO): Bao gồm quần Legging tập Yoga 7/8 Studio Luxe và áo Bra tập Yoga hỗ trợ vận động nhẹ Studio Luxe. Đường may phẳng phiu của quần legging được bố trí hợp lý ở những vùng có độ ma sát cao để giảm độ cọ xát trong các buổi tập dài, và cạp quần cao mang lại cảm giác hỗ trợ và hoàn thiện hợp lý. Song song đó, áo bra được thiết kế với dây dưới không có móc hay viền, giúp loại bỏ các vết hằn sâu khi người tập nằm trên sàn. Ngoài ra, các miếng đệm áo có thể tháo rời cũng mang lại sự hỗ trợ linh hoạt và độ che phủ phù hợp với hình dáng cơ thể mỗi người.

Kim Buerger, Giám đốc sản phẩm cấp cao của adidas, cho biết “Tại adidas, chúng tôi cam kết không ngừng đổi mới và cải tiến các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. BST này tập trung vào việc giải quyết các vấn đề phổ biến mà phụ nữ gặp phải do trang phục tập luyện không vừa vặn và không phù hợp, đặc biệt là quần legging và áo bra. Chúng tôi muốn cộng đồng vận động viên nữ của mình cảm thấy không bị giới hạn và tập trung hơn trong mỗi buổi tập luyện”.

Chia sẻ lý do tại sao việc lựa chọn đồ tập rất quan trọng, Phó Giáo sư Jason White cho rằng “Nghiên cứu và khảo sát đã chỉ ra rằng phần lớn phụ nữ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khi tập luyện do quần legging không vừa vặn. Dù được thiết kế thế nào thì sự thoải mái vẫn là yếu tố then chốt để đạt được hiệu quả tối đa khi tập luyện. Đó là lý do việc tiến hành nghiên cứu này của chúng tôi sẽ là một bước quan trọng trong quá trình hỗ trợ mọi phụ nữ tham gia và tận hưởng tất cả các loại hình thể thao”.

Giáo sư Joanna Wakefield-Scurr cũng bổ sung thêm “Một số người không biết rằng chuyển động của ngực sẽ thay đổi đáng kể khi chúng ta có các hoạt động khác nhau. Trong khi tập yoga, ngực của bạn chủ yếu di chuyển theo hướng đối xứng và có thể bị dịch chuyển lên đến 5cm. Còn các hoạt động như nhảy dẫn sẽ làm ngực di chuyển theo phương thẳng đứng lên đến 17.8cm, hoạt động chạy khiến ngực chuyển động theo mọi hướng (theo phương dọc, tiến, lùi hoặc từ bên này sang bên kia). Do đó, các kiểu áo ngực thể thao phù hợp và có thể điều chỉnh độ vừa vặn là rất quan trọng và là điều mà bất kỳ người tập nào, dù là ở trình độ nào cũng cần lưu ý. Tiếp nối từ BST 2022, tôi rất tự hào khi được làm việc cùng adidas một lần nữa và thấy họ tiếp tục nâng cao nhận thức về chủ đề này cũng như mở rộng việc hỗ trợ cho các vận động viên nữ”.

Bộ sưu tập adidas Bra & Legging Xuân Hè 2023 chính thức ra mắt trên toàn cầu từ ngày 12 tháng 01 tại các cửa hàng và thông qua ứng dụng của adidas.