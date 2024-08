Actipro: 'Tấm khiên' miễn dịch nâng cao sức khỏe cho người Việt

Actipro là sản phẩm dinh dưỡng cho người lớn, giúp bổ sung các chất thiết yếu, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên cho cơ thể, bảo vệ cơ thể người dùng Việt khỏi ốm đau, bệnh tật.

Người Việt đang phải đối mặt với mối lo “suy giảm miễn dịch”

Theo nghiên cứu, khả năng miễn dịch của chúng ta sau tuổi 40 chỉ bằng một nửa so với tuổi 20. Bước qua độ tuổi 70, con số chỉ còn lại 10%. Trong bối cảnh “khủng hoảng kép” biến đổi khí hậu và dịch bệnh, nhiều người lớn tuổi càng phải đối mặt với mối lo bệnh tật tấn công do suy giảm hệ miễn dịch.

Các chuyên gia khuyến cáo, người lớn tuổi cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân bằng, nghỉ ngơi đúng giờ, vận động hợp lý để hệ miễn dịch hoạt động tối đa, tăng đề kháng chống lại các tác nhân gây bệnh.

Actipro: “Tấm khiên” miễn dịch tự nhiên cho người lớn tuổi Việt

Trong hành trình hướng tới mục tiêu nâng cao “miễn dịch tự nhiên,” đội ngũ chuyên gia Actipro đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu và đã phát triển ra dòng sữa non Actipro với nguồn nguyên liệu có nguồn gốc từ tự nhiên chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng.

Sữa non Actipro tự hào sở hữu bộ ba miễn dịch “kim cương”: sữa non 24h nhập khẩu từ các trang trại bò Organic ở Mỹ, IgG và 2’FL HMO. Cả ba thành phần này đều đã được chứng minh về khả năng hỗ trợ nâng cao miễn dịch, tăng cường đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại, và hỗ trợ cải thiện sức khỏe toàn diện.

Đặc biệt, sữa non 24h được ví như “kháng sinh tự nhiên” vô cùng an toàn và lành tính, chứa hàm lượng IgG và IgA cao nhất so với sữa non 48h và sữa non 72h. Trong đó, kháng thể IgG chiếm tới 70 - 80% tổng hàm lượng Immunoglobulin, có vai trò vô hiệu hóa các vi khuẩn và virus gây bệnh, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của mầm bệnh.

Ngoài ra, Actipro còn sở hữu bộ đôi Canxi hữu cơ Aquamin F và Kollagen II - XS, giúp tái tạo và trẻ hóa xương khớp vượt trội. Aquamin F từ tảo biển đỏ được mệnh danh là Canxi sạch nhất thế giới, trong khi Kollagen II - XS từ sụn gà con chất lượng cao đã được chứng minh hiệu quả trong việc giảm đau xương khớp và tăng tính linh hoạt khớp chỉ sau 30 ngày sử dụng.

Việc bổ sung đều đặn 2 ly sữa non miễn dịch Actipro mỗi ngày không chỉ giúp hỗ trợ tăng cường miễn dịch tự nhiên, xương chắc khỏe mà còn ngăn ngừa các bệnh lý tuổi già như đái tháo đường nhờ hoạt chất Myo - Inositol và isomalt từ củ cải đường. Sản phẩm còn hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, ăn ngon và ngủ sâu nhờ có chứa Tổ Yến và lợi khuẩn Probiotics trong sữa non. Ngoài ra, Actipro còn hỗ trợ tốt cho tim mạch, huyết áp, và ngăn ngừa đột quỵ nhờ chứa hơn 40 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Có thể nói, bổ sung 2 ly sữa non miễn dịch Actipro vào thực đơn hàng ngày là một sự lựa chọn tuyệt vời, không chỉ hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch mà còn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện. Sản phẩm giúp người lớn tuổi ăn ngon, ngủ ngon, giảm thiểu ốm đau bệnh tật để kéo dài tuổi thọ.

Sữa non tăng miễn dịch tự nhiên Actipro tự tin đảm nhận vai trò “tấm khiên” miễn dịch cho cơ thể. Sản phẩm dinh dưỡng này được nghiên cứu để phù hợp với cơ địa và thể trạng của người Việt, đặc biệt là người lớn tuổi, người mới ốm dậy, sau phẫu thuật hoặc những người có nhu cầu tăng cường hệ miễn dịch một cách tự nhiên và an toàn.

Lưu ý, sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hiệu quả của sản phẩm phụ thuộc vào cơ địa và thể trạng của từng người.

Để đặt mua sản phẩm chính hãng, liên hệ thông tin dưới đây: Đơn vị phân phối: Công ty TNHH LICO G Địa chỉ: 25T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội Hotline: 1900.9180 Website: https://www.actipro.vn/ Fanpage:https://www.facebook.com/actiprochinhhangvn Fanpage:https://www.facebook.com/actiprochinhhangvn