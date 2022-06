Á hậu Phương Anh kể kỉ niệm run bần bật khi lần đầu dẫn bản tin VTV

TPO - Á hậu Phương Anh kể, có hôm thấy cô run quá BTV Hoàng Phát bông đùa: “Anh tưởng thi Hoa hậu còn áp lực hơn dẫn thời sự nhiều chứ”.

Được mệnh danh là Á hậu học giỏi và khá đa tài, tại sao Phương Anh lựa chọn trở thành BTV truyền hình?

Phương Anh vừa chính thức trở thành MC chương trình “Toàn Cảnh 24h” của VTV9. Phương Anh cảm thấy rất may mắn khi được trở thành BTV truyền hình. Đây là công việc mà mình luôn ngưỡng mộ. Từ khi còn nhỏ xem ti vi Phương Anh thấy các anh chị đưa tin trên sóng truyền hình vô cùng chuyên nghiệp. Bản thân mình còn rất nhiều điều phải cải thiện, nhưng mỗi ngày được lên sóng cùng với chính các anh chị hồi xưa mình theo dõi, Phương Anh học được rất nhiều điều từ các tiền bối. Các anh chị ở Đài hết sức dễ thương và quan tâm Phương Anh, chỉ bảo cho mình rất nhiều điều. Nhân ngày Nhà báo Cách mạng Việt Nam, Phương Anh xin chúc các anh chị nhà báo phóng viên thật nhiều sức khỏe, may mắn trong công việc, và luôn sống hết mình với đam mê nghề nghiệp. Cám ơn các anh chị đã luôn đồng hành cùng Phương Anh.

Lần đầu lên sóng của Phương Anh thế nào?

Lần đầu tiên lên sóng, Phương Anh không nghĩ sẽ được mọi người theo dõi nhiều. Phương Anh còn nghĩ là hôm đó sẽ thầm lặng lên sóng, rồi sau một hai buổi khi bắt đầu quen dần mới dám chia sẻ rộng rãi với mọi người. Vậy mà hôm đó tất cả các anh chị trong công ty đều xem, cả các bạn fan nữa. Các bạn còn quay lại được cảnh Phương Anh cầm kịch bản mà tay run như kiểu có gió thổi kịch bản vậy (Cười). Hôm đó xem buồn cười lắm. Bây giờ sau một thời gian dẫn, mình cũng đã làm quen hơn. Tuy vẫn có những hôm run, những lần vấp, những lần nói sai, nhưng mỗi khi dẫn, Phương Anh luôn được ba mẹ, gia đình, bạn bè và các bạn fan theo dõi, Phương Anh như có thêm thật nhiều động lực để cải thiện bản thân. Xin cám ơn cả nhà thật nhiều!

Hình ảnh Phương Anh lên sóng cùng BTV Thu Hằng từng gây sốt mạng xã hội. Ấn tượng của Phương Anh ra sao về đàn chị?

Phương Anh rất quý chị Thúy Hằng. Chị Hằng rất nhẹ nhàng, ngọt ngào. Chị cũng rất quan tâm các bạn mới như Phương Anh, luôn tận tâm chỉ bảo. Mỗi lần nghĩ ra điều gì cần chỉnh ở Phương Anh là chị sẽ góp ý luôn. Lúc mình làm kịch bản, hay ngay cả lúc trên sóng, giữa những bản tin là lúc chị Hằng góp ý cho Phương Anh về bản tin trước đó. Kỷ niệm Phương Anh nhớ nhất giữa hai chị em chính là những lần chị hẹn riêng để dạy viết kịch bản và đọc tin. Chị sẽ hẹn ở một quán café hoặc quán ăn nào đó. Những lúc đó cảm giác không như là “đi học” mà giống như là chị Hằng dẫn tụi mình đi ăn uống, giải trí, như những chị em hẹn nhau đi chơi vậy, dễ thương lắm!

Kỉ niệm lần lên sóng đáng nhớ nhất của Phương Anh?

Lần nào lên sóng mình cũng đều cảm thấy vui và thú vị. Mỗi lần dẫn với một anh một chị khác nhau sẽ có những phong cách khác nhau. Ví dụ như chị Thúy Hằng và chị Thùy Linh thì dẫn mềm hơn, còn anh Hoàng Phát thì dẫn dứt khoát hơn. Nên đôi khi dẫn với anh Phát mình cũng áp lực lắm. Có hôm thấy mình run quá anh còn bông đùa: “Anh tưởng thi Hoa hậu còn áp lực hơn dẫn thời sự nhiều chứ”.

Vừa rồi Phương Anh chính thức được trao sash để tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Thời điểm này, Phương Anh đã tự tin hết mình giành vương miện cao quý?

Gần đây, Phương Anh đã có lễ trao sash để trở thành đại diện Việt Nam chính thức thi Miss International. Phương Anh cảm thấy rất may mắn khi có được sự chuẩn bị vô cùng bài bản và chu đáo đến từ công ty, từ ekip và các thầy cô của mình. Tuy mình chưa dám nói mình hoàn toàn sẵn sàng đi thi vì còn nhiều thứ phải chuẩn bị từ giờ tới khi cuộc thi chính thức bắt đầu, nhưng tinh thần thì mình đã có, và chắc chắn sẽ ngày càng phát huy hơn nữa cho tới cuối năm. Xin cám ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ Phương Anh.

Phương Anh có thể chia sẻ một số khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Quốc tế?

Trong quá trình chuẩn bị, có những phần đặc trưng cho việc đi thi Hoa hậu Quốc tế, đó là phần may Trang phục dạ hội và Trang phục dân tộc. Trang phục dân tộc là một phần tương đối khó, vì phải mang lại một ý tưởng mới, khác biệt so với các đại diện trước đó, và phải có nhà thiết kế hiểu, đồng hành cùng với mình. Trước giờ thì ý tưởng thường là một loài hoa, một loài động vật, nhưng năm nay ekip cùng Phương Anh, sau nhiều lần họp, đã quyết định chọn một địa danh và đó chính là Văn miếu Quốc tử giám. Ý tưởng này rất phù hợp với con người và hình ảnh Phương Anh. Và cả ekip rất biết ơn khi có sự đồng hành của NTK Lê Long Dũng và NTK Thân Nguyễn An Kha. Cả hai anh thấu hiểu và tâm đắc ý tưởng này nên Phương Anh cũng rất mong chờ tác phẩm của hai anh và mình vô cùng trân trọng khi có cơ hội được mặc trên người để giới thiệu với bạn bè quốc tế trong cuộc thi sắp tới!

Cảm ơn Phương Anh về cuộc trò chuyện này!