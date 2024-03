Á hậu Đào Hiền tốt nghiệp loại giỏi

TPO - Á hậu Đào Hiền vừa nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Cô là một trong 9 sinh viên tốt nghiệp sớm nhất ở lớp.

Ngày 29/3, Á hậu Đào Thị Hiền chia sẻ một số khoảnh khắc trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Chia sẻ với Tiền Phong, Đào Hiền cho biết cô đã tốt nghiệp Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh với thành tích loại giỏi.

“Một hành trình không ngắn cũng không dài, tôi vẫn tự hào vì bản thân luôn nỗ lực cho con đường học vấn. Hôm nay, tôi đã nhận được một dấu ấn cực kỳ ngọt ngào cho bản thân.

Tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chính là cánh cửa tiếp theo mở ra một chặng đường mới để tôi khám phá và phát triển bản thân”, Đào Hiền chia sẻ.

Theo Đào Hiền, thời điểm tham gia Miss World Vietnam và sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi là lúc cô gặp nhiều khó khăn nhất trong việc bố trí thời gian học.

“Tôi may mắn khi nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè và công ty chủ quản để việc học không bị gián đoạn. Nhờ vậy, tôi đã tốt nghiệp đúng thời hạn, thậm chí là một trong 9 sinh viên ra trường sớm nhất ở lớp. Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 1, do tập trung cho việc học nên tôi ít tham gia các sự kiện. Đây là một trong những lý do tôi ít xuất hiện trước công chúng và phần nào ảnh hưởng tới hình ảnh của mình thời gian qua. Tuy nhiên, tôi ưu tiên việc học. Bản thân tôi muốn hướng đến hình ảnh một cô gái tài sắc vẹn toàn”, cô cho hay.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Á hậu Đào Hiền dự định học Thạc sĩ. “Đây là kế hoạch tôi đặt ra từ khi vào đại học. Hiện tại, tôi đã đăng ký cao học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền”, Đào Hiền nói.

Bên cạnh việc học, Á hậu Đào Hiền muốn phát triển công việc MC, hoạt động nghệ thuật. Cô dự định Nam tiến để tìm kiếm thêm nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Đào Thị Hiền sinh năm 2001 ở Nghệ An. Trước khi trở thành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, Đào Hiền từng tham gia Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 và đạt thành tích top 5. Ngoài lợi thế về ngoại hình, Đào Hiền gây ấn tượng về khả năng ngoại ngữ. Cô từng là MC song ngữ cho một số sự kiện và đảm nhận vị trí phiên dịch kiêm diễn viên lồng tiếng tại Trung tâm phim truyền hình Việt Nam.