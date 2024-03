Han So Hee đang mất hết lý trí.

TPO - Han So Hee đang tự chứng minh bản thân "mất hết lý trí vì yêu", thông qua việc hết chỉ trích lại gửi lời xin lỗi đến tình cũ Ryu Jun Yeol.

Cuối tháng 3, sau thời gian im lặng, Han So Hee lại làm dậy sóng cộng đồng mạng sau bài đăng khó hiểu. Sau khi ngầm xác nhận chia tay với Ryu Jun Yeol, nữ diễn viên tiếp tục có động thái trước sau bất nhất.

Nói như khán giả, Han So Hee dù đã chia tay Ryu Jun Yeol nhưng vẫn mất hết lý trí như lúc vừa công khai chuyện tình cảm với diễn viênReply 1988.

Ngày 30/3, sau khi đăng bức ảnh Nicole Kidman ăn mừng ly hôn, động thái nhằm xác nhận chia tay bạn trai, diễn viên Thế giới hôn nhân được người hâm mộ động viên vượt qua chuyện tình sóng gió.

"Chị làm vậy là tốt. Khi yêu người luôn im lặng, né tránh mọi việc, trái tim chị đau lắm đúng không? Hy vọng vết thương của chị sớm lành lại", người hâm mộ an ủi.

Han So Hee sau đó cay cú và thể hiện thái độ mỉa mai bạn trai, người khiến nữ diễn viên phải thừa nhận trước truyền thông là làm cô mất hết lý trí khi yêu.

"Người đàn ông kia cứ ngậm miệng trong khi tôi làm mọi thứ có thể. Có người nói thời gian sẽ qua và mọi chuyện rơi vào quên lãng, nhưng tôi phải làm gì? Vì tôi thương người hâm mộ nên không thể giữ im lặng mãi được", Han So Hee nói.

Sau bức ảnh và bình luận mỉa mai người yêu của Han So Hee, công ty quản lý của Ryu Jun Yeol xác nhận nam diễn viên chấm dứt chuyện tình cảm với bạn gái.

Han So Hee tiếp tục khiến khán giả phải "lắc đầu" vì quay xe xin lỗi người yêu. Trao đổi với Wikitree,đại diện của nữ diễn viên nói cô cảm thấy có lỗi vì làm tổn thương Ryu Jun Yeol.

"Han So Hee đang thấy nặng nề vì gây ra tổn thương cho Yeol khi liên tục trả lời bình luận của khán giả hậu chia tay. Cô ấy nói không tưởng tượng được hậu quả từ việc làm của mình. Han So Hee hứa không hành động nóng vội nữa", người này nói.

Trên mạng xã hội, khán giả yêu cầu Han So Hee nên dừng lại: "Han So Hee đáng trách nhưng gã kia cũng chẳng đáng thương, cứ im lặng mặc hai người phụ nữ liên tục đá đểu, xin lỗi nhau", "Sẽ có người đàn ông khiến chị tiếp tục tranh giành, nhưng tôi không nghĩ đó là Ryu Jun Yeol", "Han So Hee, đừng mất hết lý trí nữa"...

Chuyện tình tay ba giữa Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri gây ồn ào truyền thông suốt tháng 3. Theo Ilgan Sports, Han So Hee và Hyeri đáng thương khi phải liên tục lên tiếng, trong khi Ryu Jun Yeol một mực im lặng.