9X khoe thành quả tậu căn hộ 'chuẩn nghỉ dưỡng' báo hiếu bố mẹ

Nhân dịp lễ Vu Lan, một 9X đến từ Hà Nội đã quyết định dành tặng bố mẹ căn hộ “chuẩn nghỉ dưỡng”. Đây cũng là món quà mà bạn trẻ này đã ấp ủ từ nhiều năm trước.

Món quà đặc biệt dành cho bố mẹ mùa Vu Lan

Mua nhà báo hiếu bố mẹ là mục tiêu lớn mà Thanh Bình, (SN 1995, Hà Nội) đặt ra kể từ khi ra trường. Sau những tháng ngày chăm chỉ làm việc, Thanh Bình hiện đã trở thành Trưởng phòng sáng tạo của một công ty truyền thông. Cũng nhờ công việc thuận lợi và chi tiêu hợp lý, Bình có khoản tài chính tích luỹ tốt để thực hiện mong muốn là mua một căn hộ để bố mẹ an hưởng tuổi già.

9X chia sẻ: “Cả gia đình mình sống gần 20 năm trong căn hộ tập thể ở giữa trung tâm Hà Nội. Có lẽ hẳn nhiều người biết chất lượng cuộc sống ở những khu như vậy đều đã xuống cấp, từ bên trong căn nhà đến sự thiếu thốn về tiện ích khuôn viên,… Trong khi đó, bố mẹ mình đã về hưu. Họ cần không gian sống xanh, chất lượng tốt hơn để đảm bảo sức khoẻ”.

“Đến thời điểm giữa năm nay, mình mới tích luỹ được khoản tài chính tốt cho kế hoạch căn nhà. May mắn, mình được giới thiệu và tới thăm quan phân khu The Sola Park, nằm ngay cửa ngõ đại đô thị phía Tây Hà Nội. Chỉ một lần đến xem, mình đã đưa ra quyết định luôn vì thực sự ưng ý với không gian sống ở đây. Căn hộ mình chọn cho bố mẹ có diện tích khoảng 75m2, thiết kế 3 phòng ngủ 2 vệ sinh.”

9X chia sẻ rằng, lý do duy nhất lựa chọn mua căn hộ The Sola Park bởi thiết kế đúng chuẩn nghỉ dưỡng. Đầu tiên là không gian ngay chính tại căn hộ với từng lớp layout thông minh, giúp tối ưu chức năng sử dụng của các phòng. Hệ cửa kính trải rộng mang đến cảm giác rộng rãi, thoáng đãng, đón nắng và gió tự nhiên. Đặc biệt, 2 ban công rộng thích hợp để phân tách trở thành “khu vườn mini” và một nơi để máy giặt, máy sấy.

“Ở độ tuổi trung niên, tiện ích bao quanh cũng rất quan trọng. Bố mẹ chỉ cần bấm một nút thang máy, xuống ngay tầng 1 để đi dạo bộ, bơi, thậm chí cả khu thể dục riêng biệt để tập dưỡng sinh. Một điểm khác mà mình thích, đó còn hệ thống trung tâm thương mại, y tế chỉ cách 3 phút di chuyển”, Bình nói thêm.

Với Thanh Bình, tặng ba mẹ một căn hộ không chỉ đơn thuần là món quà có giá trị về vật chất khi đây là tài sản lớn, tăng giá trong tương lai. Đó còn là sự minh chứng cho sự trưởng thành của con cái với ba mẹ, sự rõ ràng trong thiết lập mục tiêu tài chính.

The Sola Park: Món quà đặc biệt dành cho cha mẹ

Không ít những người trẻ ngày nay nỗ lực và cố gắng hơn để dành cho cha mẹ món quà có giá trị thiết thực như căn hộ để hưởng thụ tuổi già. The Sola Park là dự án được đông đảo người trẻ chọn lựa để thực hiện mong muốn đó.

Đó là nơi khởi đầu cho hành trình hạnh phúc, từ chất lượng cuộc sống ngay trong từng căn hộ được chăm chút tỉ mỉ, đến tiện ích nội, ngoại khu đa dạng. Tại The Sola Park quỹ căn hộ 2PN+1 và 3PN với không gian rộng thoáng, cùng thiết kế thông minh là sự lựa chọn đầy lý tưởng cho cha mẹ. Một không gian đủ rộng, đủ tiện nghi và đủ bình yên cho những ngày cuối tuần cùng con cháu sum vầy, đoàn viên.

The Sola Park còn dành tới 32.129m2 trong tổng số 46.765m2 diện tích dự án để kiến tạo nên không gian xanh, khởi tạo cuộc sống khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, mang đến những trải nghiệm "sống lành" đích thực.

Ngay trong nội khu, The Sola Park được bố trí hàng chục tiện ích phục vụ cư dân phù hợp với mọi lứa tuổi. Là nơi, con trẻ có thể thỏa sức nô đùa ở các khu vui chơi, rèn luyện thể chất ở phòng tập gym hiện đại trong nhà hay các sân vận động liên hoàn ngoài trời. Những cư dân lớn tuổi sẽ có khoảng không gian riêng là những thảm cỏ dưỡng sinh, vườn thiền dành cho các hoạt động yoga, thiền định hoặc đơn giản là thư giãn giúp cư dân giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Đặc biệt, The Sola Park còn thiết kế bể bơi hiện đại, tích hợp đa năng dành cho người lớn tuổi vừa có bể sục Jacuzzi để massage được thiết kế như khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao.

Hệ thống an ninh đa tích hợp, hệ thống nghỉ dưỡng, mua sắm như trung tâm Vincom Mega Mall, vườn Nhật, công viên trung tâm và hệ thống y tế như Bệnh viện Vinmec đều kề cận ngay tại The Sola Park. Tất cả tiện ích đều hiện hữu ngay trong khu đô thị với chỉ 2-5 phút di chuyển. Với ưu điểm vượt trội, The Sola Park mang đúng nghĩa chốn an dưỡng tuyệt vời mà người trẻ dành tặng cho ba mẹ nhân dịp lễ Vu Lan.