9 tháng, GELEX Electric (GEE) vượt 16,6% kế hoạch lợi nhuận năm 2024

Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng tốt là một trong những yếu tố giúp GELEX Electric vượt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 chỉ sau 9 tháng đầu năm.

CTCP Điện lực GELEX (GELEX Electric – HoSE: GEE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 với doanh thu thuần tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước, lên 5.618 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ bán hàng, cung cấp dịch vụ đạt 817 tỷ đồng, tăng 268 tỷ đồng so với quý 3/2023, tương ứng tốc độ tăng 48,9%.

Biên lợi nhuận gộp đạt 14,5%, tăng mạnh so với cùng kỳ (năm trước là 12,44%), chủ yếu đến từ tăng trưởng tích cực từ doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa. Tổng lợi nhuận trước thuế quý này đạt 535 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ do quý 3/2023 có ghi nhận lãi bán khoản đầu tư.

GELEX Electric cho biết, tiếp đà tăng trưởng từ quý trước, quý 3/2024 các đơn vị thành viên trong khối thiết bị điện bứt tốc với kết quả ấn tượng. Trong đó, CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) – thành viên sản xuất dây và cáp điện đã vượt xa mục tiêu lợi nhuận của cả năm nay.

CADIVI đã quản lý chi phí hiệu quả, linh hoạt và thích ứng tốt trước biến động của thị trường. Cùng với đó, nhờ đẩy mạnh công tác kinh doanh tiếp thị, sản xuất và cung ứng; Nâng cao nghiên cứu và phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường… đã giúp đơn vị này tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của GELEX Electric.

Ngoài ra, đơn vị khác là Công ty Dây đồng Việt Nam CFT cũng duy trì hoạt động sản xuất ổn định khi doanh thu từ bán thành phẩm tăng trưởng tích cực. Quý này, CFT cũng có sự thay đổi về mặt nhận diện thương hiệu nhằm không ngừng hoàn thiện, đổi mới, mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của GELEX Electric đạt 14.648 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ và đạt gần 80% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 69,9% so với cùng kỳ và hoàn thành 116,6% kế hoạch năm.

Trong cơ cấu doanh thu thuần của quý 3 và 9 tháng đầu năm nay, doanh thu bán thành phẩm luôn giữ ở mức trên 95%, doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ và bán điện…chiếm chưa đến 5%.

Về các chỉ số tài chính: Tỉ trọng dư nợ vay, hệ số nợ tiếp tục giảm so với kỳ trước; Các chỉ số đánh giá hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp (ROA, ROE) kỳ này lần lượt là 7,84% và 16,94%.

Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của GELEX Electric đạt 13.521 tỷ đồng.

Tuy có sự tăng trưởng tích cực thời gian gần đây nhưng mảng thiết bị điện phụ thuộc lớn vào sự phục hồi của thị trường bất động sản và xây dựng. Do đó, bên cạnh mục tiêu giữ vững thị trường trong mảng kinh doanh lõi, GELEX Electric định hướng các đơn vị hợp tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ cao mới, bước đầu đã có kết quả khả quan với các sản phẩm phòng cháy, thiết bị an ninh, giám sát…

Những bước đi này sẽ là tiền đề vững chắc để GELEX Electric vươn lên mạnh mẽ và chinh phục mục tiêu trở thành công ty công nghiệp công nghệ cao hàng đầu Việt Nam.

Mới đây, Bộ Công Thương đã ra Quyết định công nhận Danh sách sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024. Theo đó, khối GELEX Electric vinh dự có 3 đơn vị gồm: CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI – lần thứ 9 liên tiếp nhận giải); CTCP Thiết bị điện (THIBIDI – lần thứ 5) và CTCP Điện lực GELEX (GELEX Electric) lần đầu tiên nhận giải.