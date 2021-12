789.vn tiếp tục hỗ trợ thành công cho kỳ thi Học sinh giỏi tại Quận 3 và thành phố Thủ Đức

Tiếp theo thành công của đợt hỗ trợ kỳ thi Học sinh giỏi tại quận Tân Bình, 789.vn đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức chọn làm nền tảng chính thức cho kỳ thi “Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2021 - 2022” mới đây, với sự tham gia của các em học sinh giỏi đến từ tất cả các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thủ Đức cùng tranh tài.

Ông Nguyễn Anh Phong, Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐTthành phố Thủ Đức cho biết, nền tảng 789.vn là giải pháp tối ưu để tổ chức các kỳ thi liên thông nhiều trường trong tình hình không thể tập trung thí sinh đến thi tại một địa điểm duy nhất như hiện nay. Nền tảng 789.vn có đầy đủ các tính năng tích hợp giám sát thi trực tuyến từ xa. Hệ thống có khả năng lưu lại tao tác chuyển tab, rời trang thi, mở ứng dụng khác của thí sinh trên hệ thống để gửi cảnh báo tới giám thị xem xét và xử lý.

Công nghệ chống gian lận với sự hỗ trợ của camera trí tuệ nhân tạo (AI) của 789.vn còn giúp kiểm tra đúng thí sinh đang dự thi, cảnh báo các hoạt động không phù hợp trong quá trình thi và toàn bộ quá trình làm bài của thí sinh cũng được ghi nhận trực tiếp trên hệ thống, hiển thị theo thời gian thực. Ngoài ra, hệ thống còn có đầy đủ các tính năng hỗ trợ như đếm giờ, ngắt giờ, ngắt kiểm tra, các câu hỏi còn thiếu trước khi nộp bài. Quá trình chấm bài cũng được lưu tự động, đồng bộ với tất cả hệ thống quản lý nhằm hạn chế tối đa những tiêu cực nếu có thể xảy ra.

Trước đó, vào trung tuần tháng 12, Trường học Thông minh 789 cũng đã hỗ trợ thành công kỳ thi học sinh giỏi cấp Quận tương tự tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Với nhiều năm kinh nghiệm về thi và kiểm tra trực tuyến, 789.vn hiện là một nền tảng mạnh hàng đầu trong lĩnh vực này. Đặc biệt, 789.vn là hệ thống duy nhất đáp ứng được cả hai hình thức thi trắc nghiệm và tự luận. Với thi tự luận là hình thức thi truyền thống giúp đánh giá khả năng và kiến thức của thí sinh một cách toàn diện nhất.

Ông Nguyễn Anh Phong nhận xét “Đây là lần đầu tiên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi toán theo hình thức trực tuyến. Kỳ thi đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự hỗ trợ nhiệt tình và chuyên nghiệp của Trường học thông minh 789.vn. Hệ thống 789.vn có hạ tầng mạnh, thân thiện và tiện dụng, đặc biệt là các tính năng giám sát thi cử và hệ thống xử lý tình huống hiệu quả, để luôn đảm bảo một kỳ thi công bằng và minh bạch”.

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống học và thi trực tuyến của Trường học thông minh 789.vn đã được nhiều trường phổ thông chọn lựa sử dụng (hơn 500 trường trên khắp cả nước với khoảng 80.000 tài khoản giáo viên và 400.000 tài khoản học sinh). 789.vn cũng là một thành viên của hệ sinh thái công nghệ giáo dục iSMART thuộc Tập đoàn Giáo dục EQuest (EQuest Education Group - a Candidate for Accreditation with NCA CASI, NWAC and SACS CASI).

Để hiểu thêm về 789, xin tham khảo thêm tại wesite: www.789.vn