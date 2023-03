62 bị cáo trong đường dây lô đề gần 1000 tỉ hầu toà

TPO - Ngày 16/3, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm nhóm 62 bị cáo trong đường dây “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” bằng hình thức lô đề, quy mô lên đến gần 1000 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, vào tháng 5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến thực hiện dưới hình thức mua bán số lô, số đề thắng thua bằng tiền có quy mô lớn và nhiều đối tượng tham gia.

Tiến hành khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc, nhiều phơi ghi lô đề, hơn 7 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Sau đó, nhiều người liên quan đến đường dây đã ra đầu thú.

Quá trình điều tra, công an xác định, đường dây đánh bạc của Liên và các đồng phạm đã diễn ra nhiều năm. Các đối tượng này hoạt động rất tinh vi bằng cách thành lập nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nhưng không kinh doanh, mà để làm bình phong che mắt cơ quan chức năng, nhằm thực hiện hành vi cờ bạc.

Cụ thể, từ tháng 1/2018 – 4/6/2021, Liên sử dụng số điện thoại đăng ký bốn tài khoản Zalo để cùng bị cáo Nguyễn Thị Hồng Sơn (em dâu) mua số lô, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh trên cả nước.

Từ tháng 1/2018 – 4/6/2021, Liên cùng Hồng Sơn, Lê Văn Quới (chồng Liên), Nguyễn Thanh Liêm (em ruột), 2 cháu ruột... tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền gần 367 tỉ đồng, thu lợi hơn 1,2 tỉ đồng; đánh bạc với tổng số tiền hơn 179 tỉ thu lợi hơn 8,5 tỉ đồng.

Bị cáo Dương Văn Hoàng tổ chức cho hơn 12 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền hơn 4 tỉ đồng, thu lợi hơn 61 triệu đồng; đánh bạc hơn 1 tỉ đồng, thu lợi 680 triệu đồng.

Còn Huỳnh Sĩ Nguyên, Huỳnh Hữu Nghĩa... tổ chức cho trên 56 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền với tổng số tiền hơn 36 tỉ đồng, thu lợi theo phơi hơn 41 triệu đồng; đánh bạc hơn 14 tỉ đồng, thu lợi gần 2 tỉ đồng.

Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền các bị cáo đánh bạc với nhau là hơn 966 tỉ đồng; trong đó xác định phơi số đề hơn 407,6 tỉ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” nên đã khởi tố vụ án và tách ra để điều tra, xử lý riêng.

Chiều ngày 16/3, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã công bố 67 trang cáo trạng truy tố các bị cáo.