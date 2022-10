6.000 vận động viên tham gia giải đua ghe ngo tại Sóc Trăng

TPO - Chiều 21/10, tại tỉnh Sóc Trăng, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp báo về Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII năm 2022.

Ngày hội diễn ra từ ngày 6/11 đến 8/11/2022 tại TP. Sóc Trăng với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào Khmer 12 tỉnh, thành phố gồm: Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh.

Ngày hội là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; góp phần giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc.

Đây cũng là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch; tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

Theo chương trình, từ ngày 4/11 sẽ diễn ra khai mạc và nhiều hoạt động thi đấu các môn thể thao truyền thống như kéo co, bóng đá 5 người, bóng chuyền, cờ ốc, đẩy gậy, bi sắt; liên hoan văn nghệ quần chúng; nghi thức văn hóa truyền thống, trình diễn trang phục truyền thống; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; tổ chức đoàn famtrip (các doanh nghiệp lữ hành của các tỉnh, thành phố) khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại Sóc Trăng,…..

Ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Sóc Trăng cho biết trong khuôn khổ của Ngày hội, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long, lần thứ V năm 2022 được tổ chức, tạo cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu. Đây cũng là hoạt động thu hút sự quan tâm của nhiều khách du lịch.

"Tại giải đua ghe ngo lần này đã thu hút 56 ghe tham gia ( 45 đội nam, 11 đội nữ) với khoảng 6.000 vận động viên. Đây cũng là giải đua ghe ngo lập kỷ lục guinness về số ghe đua và vận động viên tham gia. Trong những tháng đầu năm nay địa phương đã thu hút 1,8 triệu lượt khách du lịch, riêng sự kiện "Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII" địa phương kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 1 triệu lượt du khách đến với địa phương trong 3 ngày diễn ra sự kiện này", ông Lý cho biết.

Theo Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương đã có phương án chuẩn bị để bảo vệ an toàn trật tự an ninh và an toàn giao thông trước, trong và sau những ngày diễn ra ngày hội.