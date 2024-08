6 hoạt chất ngủ sâu giấc trong TPBVSK An Khang Linh, tuổi nào cũng cần bổ sung

Trước những hệ lụy khó lường như suy giảm trí nhớ, teo não, nguy cơ đột tử tăng cao,...người bị mất ngủ, ngủ không sâu giấc luôn tìm kiếm những giải pháp để có giấc ngủ ngon và họ rất chuộng sử dụng 6 hoạt chất giúp ngủ sâu giấc có trong TPBVSK An Khang Linh.

Những hệ lụy nguy hiểm của mất ngủ

Thực tế trên thế giới có đến 40% người trưởng thành mắc các chứng bệnh liên quan đến mất ngủ. Nguyên nhân gây bệnh xuất phát từ nhiều lý do, có thể do căng thẳng stress kéo dài tuổi tác, lối sống chưa lành mạnh, lịch trình dày đặc...

Mất ngủ có nhiều dạng từ nhẹ đến nguy cấp, thường gặp nhất là rối loạn giấc ngủ, ngủ không sâu giấc. Mất ngủ kéo dài có thể gây tăng hormone căng thẳng làm tồi tệ thêm bệnh đau khớp, tác động xấu đến dây thần kinh, từ đó làm suy giảm chức năng của một số cơ quan trong cơ thể.

Ngoài ra mất ngủ cũng dẫn đến tình trạng nhức đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ, rối loạn nhận thức… Mặc dù đây là bệnh thường xuất hiện sau tuổi 40, tuy nhiên giới trẻ ngày nay với thói quen sinh hoạt, ăn uống không lành mạnh, lạm dụng chất kích ttthích. đã khiến tỷ lệ mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa.

Xu hướng sử dụng dược liệu tự nhiên để cải thiện chất lượng giấc ngủ

Biết rõ những sản phẩm dược liệu tự nhiên phần lớn được nghiên cứu từ các bài thuốc cổ phương bí truyền, sàng lọc qua nhiều thế hệ nên rất thân thiện với sức khỏe. Hơn nữa do chiết xuất từ thành phần thực vật tự nhiên, nên các sản phẩm dược liệu (tuyệt đối không chứa các thành phần hoạt chất tây y ức chế thần kinh trung ương, có thể tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ nguy hại, hay các thành phần nhân tạo như chiết xuất từ dầu mỏ, hương liệu, chất bảo quản…). An Khang Linh hoàn toàn phù hợp với nhu cầu sinh lý của cơ thể mọi lứa tuổi, hiệu quả vượt trội, đảm bảo an toàn, yên tâm cho người dùng, không xuất hiện tình trạng kháng thuốc, nhờn thuốc hay gây nghiện khi sử dụng lâu dài.

Chính bởi thế, nhiều người bị mất ngủ ngày nay thường quan tâm chăm sóc giấc ngủ và sức khỏe với các sản phẩm từ dược liệu thiên nhiên lành tính hiệu quả, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn. Trong đó, sản phẩm hỗ trợ hoạt huyết, tăng trí nhớ, giảm lo âu, ngủ sâu giấc An Khang Linh của Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Khang Linh được nhiều bệnh nhân mất ngủ, rối loạn giấc ngủ yêu thích, đánh giá tích cực.

An Khang Linh với công thức bào chế hoàn hảo 6 trong 1 từ các thành phần từ thiên nhiên như: Chiết xuất lá Bạch qủa và Nữ lang được nhập khẩu từ Châu Âu với tiêu chuẩn nghiêm ngặt về độ tinh khiết, chất lượng đảm bảo tiêu chí về sinh khả dụng cao nhất, không chỉ giúp ngủ sâu giấc mà còn hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu não, giảm các triệu chứng đau đầu, choáng váng, chóng mặt, giảm trí nhớ...

Ngoài ra, chiết xuất củ Bình vôi từ lâu được biết đến với khả năng thư giãn cơ bắp và tâm trạng, góp phần giảm suy nhược thần kinh, an thần từ đó tạo điều kiện cho một giấc ngủ sâu và an lạc.

Điểm đặc biệt trong thành phần của An Khang Linh còn có những dược liệu quý trong bài thuốc bí truyền Chiêu An Thang như Lạc tiên, lá vông nem, lá dâu, lá sen, tâm sen…, giúp giải quyết các vấn đề do tâm tỳ hư, can khí uất, huyết hư, âm hư hỏa vượng, tâm thận bất giao, đảm bảo 3 vòng chuyên sâu của cơ chế điều trị mất ngủ: vừa dưỡng tâm an thần, ngủ ngon tự nhiên, vừa tấn công giải quyết vấn đề căn nguyên, vừa giúp bồi bổ cơ thể toàn diện.

Cùng với đó, các Vitamin nhóm B (B1, B6) hiệp đồng tác dụng giảm căng thẳng, lo âu giúp tăng cường chất lượng giấc ngủ, giảm mệt mỏi, duy trì sự tỉnh táo khi thức giấc, tăng sức khỏe tổng thể, ổn định tâm trạng.

Ngoài ra hoạt chất Melatonin là hormone tự nhiên điều chỉnh chu kỳ sinh học ngủ của cơ thể cũng được thêm vào để cải thiện tình trạng rối loạn nhịp sinh học, giúp cơ thể thoải mái, tập trung và minh mẫn.

An Khang Linh - Giải pháp vàng cho người bị chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, suy giảm trí nhớ hay rối loạn lo âu. Với chiết xuất 100% dược liệu tự nhiên, sản phẩm không chứa các thành phần gây tác dụng phụ, không tương tác với bất kỳ loại thuốc hay thành phần nào khác gây bệnh, không gây dị ứng nên đảm bảo tính an toàn để dùng lâu dài mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ: Công ty Dược Mỹ Phẩm Khang Linh Địa chỉ: Số 38 liền kề 3, khu đô thị Đại Thanh, đường 70, tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội SĐT: 096.268.6808 Website: https://ankhanglinh.vn/ Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh