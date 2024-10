57 video nền tảng số lần đầu tranh tài tại Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND

TPO - Liên hoan Truyền hình - Phát thanh Công an Nhân dân ( CAND ) năm 2024 nhận được 57 tác phẩm video nền tảng số tham gia dự thi. Ban tổ chức cho biết đây là lần đầu tiên tác phẩm video trên nền tảng số và tác phẩm điện ảnh tham gia tranh tài hứa hẹn sẽ mang lại những nội dung đặc sắc, mới lạ.

Sáng 17/10, tại TP. Nha Trang, Bộ Công an tổ chức họp báo Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ 14, năm 2024.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức, cho biết: Liên hoan lần thứ 14 có chủ đề “Chuyển đổi - Sáng tạo - Bứt phá” được tổ chức từ ngày 17 - 23/10, tại TP. Nha Trang. Liên hoan là hoạt động truyền thống của những người làm truyền hình, phát thanh CAND do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại nhiều địa phương trên cả nước.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND, Phó Trưởng Ban Thường trực Liên hoan, cho biết: Năm nay, ban tổ chức đón nhận số lượng tác phẩm tham gia lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 766 tác phẩm thuộc các thể loại ở các loại hình truyền hình, điện ảnh, phát thanh của 75 đơn vị tham gia, trong đó có 71 đơn vị trong lực lượng CAND và 4 đơn vị ngoài lực lượng CAND.

Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Liên hoan năm nay sẽ có các nội dung thi như tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự, tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt, chuyên mục an ninh trật tự phát trên đài Phát thanh, truyền hình địa phương, thi phát thanh viên, người dẫn chương trình và các tác phẩm thuộc thể loại phát thanh về đề tài an ninh trật tự, tác phẩm video nền tảng số, tác phẩm phát thanh, tác phẩm điện ảnh.

“Tính đến hiện tại, ban tổ chức đã nhận được 57 tác phẩm video trên nền tảng số dự thi. Đây cũng là lần đầu tiên tác phẩm video trên nền tảng số và tác phẩm điện ảnh tham gia tranh tài, hứa hẹn sẽ mang lại những nội dung đặc sắc, mới lạ”, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho hay.

Trong khuôn khổ Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ 14, ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa như: Lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa); triển lãm ảnh của lực lượng báo chí CAND qua 13 kỳ liên hoan; tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí phát thanh, truyền hình, điện ảnh cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác tuyên truyền của lực lượng CAND, đặc biệt là chương trình hội thảo thực tế sản xuất nội dung trên nền tảng số.