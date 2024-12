5 xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động nổi bật trong thập kỷ tới

Dư âm của đại dịch COVID-19 khiến chăm sóc sức khỏe chủ động trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của người dân, đặc biệt ở nhóm tầng lớp trung và thượng lưu trên toàn cầu. Sự bùng nổ của công nghệ, big data, trí tuệ nhân tạo và internet đã cung cấp động lực cho các nghiên cứu khoa học và thử nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe, giúp tìm kiếm giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng sống, trẻ hóa tuổi sinh học và kéo dài tuổi thọ.

Là phòng khám cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động tiên phong và uy tín hàng đầu tại Việt Nam với liệu pháp truyền tĩnh mạch (IV Therapy) độc quyền từ Mỹ, Drip Hydration rất chú cập nhật cho khách hàng kiến thức và tiến bộ mới trong lĩnh vực này, giúp khách hàng được tiếp cận thông tin giá trị về chăm sóc sức khỏe chủ động, cùng các chuyên gia y tế xây dựng kế hoạch chăm sóc và duy trì sức khỏe tốt nhất.

Mới đây, trong dạ tiệc tri ân khách hàng VIP lớn nhất năm 2024 với chủ đề Wellness Christmas, với các chuyên gia hàng đầu của Drip Hydration Việt Nam gồm Thạc sĩ, Bác sĩ Đào Thị Mỹ Vân (Giám đốc Chuyên môn Drip Hydration Việt Nam) và Bác sĩ Alexander Lapar (Giám đốc Chuyên môn DripCare Clinic) đã tổng kết và dự báo 5 xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động nổi bật nhất trong thập kỷ tới.

1. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big data)

AI sẽ được dùng để phân tích dữ liệu sức khỏe, cung cấp các phác đồ điều trị chính xác hơn, đặc biệt trong các chương trình phòng ngừa bệnh và tối ưu hóa sức khỏe.

2. Công nghệ cao trong IV Therapy

IV Therapy là một phương pháp điều trị y tế, trong đó các chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất hoặc thuốc được đưa trực tiếp vào máu thông qua một đường truyền tĩnh mạch.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động, IV Therapy được dự báo là 1 trong những xu hướng nổi bật trong thập kỷ tới với những cải tiến vượt bậc về công nghệ, bao gồm:

• Phát triển bơm truyền thông minh, bằng các thiết bị có tích hợp hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) giúp điều chỉnh lượng chính xác và giám sát từ xa, cải thiện an toàn cho bệnh nhân.

• Hệ thống không kim tiêm, giúp giảm đau, tránh rủi ro nhiễm trùng, cải thiện trải nghiệm khi sử dụng dịch vụ cho người bệnh.

• Công nghệ Nano với các hạt Nano có thể mang thuốc trực tiếp đến mục tiêu, tối ưu hóa hiệu quả điều trị và giảm tần suất dùng thuốc, mở ra cơ hội cho y học cá nhân hóa.

3. Tập trung vào Dự phòng nguy cơ bệnh tật và Trường thọ

• Các phương pháp bổ sung NAD+ thông qua IV tiếp tục trở nên phổ biến hơn, giúp tăng cường năng lượng tế bào, cải thiện lão hóa.

• Các liệu pháp tế bào gốc tự thân, tế bào gốc đồng loại, exosome trẻ hóa, phục hồi được ứng dụng rộng rãi.

4. Sử dụng công nghệ thông minh cá nhân

Những thiết bị sức khỏe đeo di động có thể là đồng hồ, vòng tay, mũ, giày, quần, áo, kính mắt… sẽ ngày một phát triển. Đồng thời, các thiết bị này sẽ được tích hợp cảm biến và hệ thống dữ liệu theo thời gian thực, giúp mỗi cá nhân theo dõi sức khỏe chính mình và các bác sĩ theo dõi và điều chỉnh chăm sóc từ xa.

5. Chăm sóc cá nhân hóa với công nghệ gene

Với sự phát triển của công nghệ gene và các xét nghiệm sinh học, các liệu trình sẽ ngày càng được thiết kế riêng biệt cho từng người, không chỉ dựa vào bệnh lý mà còn dựa vào đặc điểm di truyền và lối sống.

Công nghệ gene sẽ được ứng dụng trong:

• Dự phòng bệnh tật: Xác định nguy cơ mắc bệnh di truyền (ung thư vú, Alzheimer, tiểu đường type 2); xây dựng phác đồ dự phòng và khám tầm soát sớm cho các bệnh dễ mắc.

• Tối ưu hóa dinh dưỡng: Lập chế độ dinh dưỡng cá nhân dựa trên đặc điểm di truyền (chuyển hóa đường, chất béo, hay hấp thụ vitamin); xác định nguy cơ nhạy cảm với các chất như caffeine hay lactose.

• Thể chất và hiệu suất vận động: Đánh giá khả năng chịu đựng, sức mạnh cơ bắp, hoặc nguy cơ chấn thương để tối ưu hóa kế hoạch tập luyện.

• Dược lý học cá nhân hóa (Pharmacogenomics): Xác định loại thuốc và liều lượng phù hợp nhất cho từng cá nhân dựa trên khả năng chuyển hóa và hấp thụ thuốc của họ, giảm thiểu tác dụng phụ hoặc thất bại trong điều trị.

• Điều trị bệnh mãn tính và di truyền: Ứng dụng công nghệ gene điều trị các bệnh mãn tính nguy hiểm (ung thư, tiểu đường); Giải mã gene, chỉnh sửa gene, mở ra cơ hội điều trị tận gốc các bệnh lý di truyền.

Hiện nay, để đạt được mục tiêu chăm sóc cá nhân hóa với công nghệ gene tốt nhất, khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ về gene như tầm soát/ chẩn đoán các bệnh lý (ung thư/ di truyền); dự phòng và lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe tối ưu; xét nghiệm gene cá nhân hóa theo tiền sử và tình trạng sức khỏe…

Chia sẻ về những thông tin tiếp nhận trong chương trình, chị Hương Nguyễn - VIP Member của Drip Hydration Việt Nam cho biết: “Các chuyên gia của Drip Hydration có kiến thức chuyên môn sâu rộng về chăm sóc sức khỏe chủ động và có sự cập nhật kịp thời về những xu hướng mới, mang đến cho tôi nhiều thông tin có giá trị. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp cận với những thông tin này. Tôi đặc biệt ấn tượng với xu hướng Y học dự phòng và Trường thọ. Xu hướng này phù hợp với suy nghĩ của tôi vì đầu tư cho sức khỏe là một đầu tư dài hạn và cần có sự chủ động và có những chuyên gia tốt nhất làm người dẫn đường”.

Dạ tiệc tri ân Wellness Christmas của Drip Hydration Việt Nam quy tụ gần 100 VIP Members, đều là những doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng, thành đạt tại thị trường Việt Nam và nước ngoài. Chương trình là dịp để Drip Hydration Việt Nam tri ân Drip Member vì sự tin cậy và đồng hành trong quá trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, giúp lan tỏa tới cộng đồng về một lối sống lành mạnh và ngập tràn năng lượng tích cực. Thông qua chương trình, Drip Hydration đã truyền tải trọn vẹn tinh thần về tầm nhìn dịch vụ “Chăm sóc hơn cả yêu thương” và cam kết phục vụ VIP Member ngày càng xuất sắc..

Về Thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Mỹ Vân: Giám đốc Chuyên môn Drip Hydration Việt Nam

Bác sĩ Đào Thị Mỹ Vân tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM và hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú tại Đại học Reims Champagne Ardenne, Pháp. Là một trong những tên tuổi nổi tiếng của ngành Y tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bác sĩ Đào Thị Mỹ Vân có hơn 30 năm kinh nghiệm tại các đơn vị y khoa danh tiếng như bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh viện FV, bệnh viện Hoàn Mỹ,... và dành nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước.

Về bác sĩ Alexander Lapar: Giám đốc Chuyên môn DripCare Clinic

Bác sĩ Alexander Lapa là một trong những tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực điều trị tâm lý và định hình vóc dáng. Bác sĩ từng là cố vấn y khoa về quản trị cân nặng và liệu pháp truyền tĩnh mạch tại Fine Clinic (London, UK) - một trong những phòng khám về quản lý cân nặng lâu đời nhất Vương quốc Anh. Ông đồng thời là thành viên của hiệp hội nghiên cứu về tình trạng béo phì toàn cầu - Association for the Study of Obesity (ASO).

Về phòng khám Drip Hydration Việt Nam

Drip Hydration Việt Nam là phòng khám đầu ngành cung cấp đa dạng công nghệ IV therapy và giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động từ Mỹ. Thương hiệu thuộc hệ thống Drip Hydration ra đời tại Mỹ năm 2016, hiện đang có mặt trên 100 thành phố lớn trải dài khắp 5 châu lục. Năm 2022, Drip Hydration ra mắt tại Việt Nam, đến nay đã phục vụ 300.000 lượt khách hàng.

Hotline: 0982 50 6666

Phòng khám số 1: 200A Cao Thắng, phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Website: https://driphydration.vn/