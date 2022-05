5 tỷ học bổng tiếng Anh cùng chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh

Con em của các thầy cô giáo, tập thể y bác sĩ, nhà báo - những người đã hết lòng hết sức trong tuyến đầu chống dịch suốt thời gian qua sẽ nhận được gói học bổng các lớp học tiếng Anh theo chuẩn STEAM song song với gói chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh.

Đây là gói học bổng nằm trong chương trình ký kết giữa kết hợp tác giữa Tổ chức giáo dục và tư vấn du học Mỹ AEG (American Education Group) cùng Tổ chức giáo dục hướng nghiệp quốc tế Mr. Q và Trung tâm đào tạo, Phát triển nguồn nhân lực và Hướng nghiệp Jobway diễn ra ngày 5/5.

Tiến sĩ Tâm lý Đào Lê Hòa An, Giám đốc Trung tâm đào tạo, Phát triển nguồn nhân lực và Hướng nghiệp Jobway cho hay, chương trình hợp tác này nhằm mục đích tạo ra nhiều chương trình mới lạ cung cấp kỹ năng, kiến thức, ngoại ngữ và định hướng nghề nghiệp tương lai từ sớm cho các em học sinh như: Mô hình lớp học vui vẻ, STEAM CLUB, các hội thảo tâm lý giáo dục hằng tuần giúp giải tỏa áp lực cho học sinh và phụ huynh.

Ông An cho hay, qua khảo sát tâm lý các em học sinh kể cả trường quốc tế, có rất nhiều em đang gặp phải vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng. "Nhiều em trong phiếu khảo sát than vãn bố mẹ bắt học quá mức, không hiểu con; có em còn bày tỏ đã muốn tự tử nhưng chưa có cơ hội...", ông An nói và hy vọng, bên cạnh được học ngoại ngữ một cách tự nhiên, các em học sinh sẽ được quan tâm đến việc trang bị kỹ năng sống, khai phá tiềm năng, tìm được niềm vui, niềm say mê trong học tập và định hướng nghề nghiệp hạnh phúc.

Bà Phạm Thị Kim Dung, Giám đốc điều hành AEG cho hay, trong chuỗi chương trình AEG sẽ dành 5 tỷ đồng trao các suất học bổng là các lớp học tiếng Anh theo chuẩn STEAM độc quyền, song song với gói chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh. "5 tỷ đồng tương đương 400 suất bao gồm 50 suất 100% trị giá 1.5 tỷ, 100 suất 50% trị giá 1.5 tỷ, 250 suất 30% trị giá 2.1 tỷ. Đối tượng ưu tiên là con em của quý thầy cô giáo, tập thể y bác sĩ, nhà báo- những người đã hết lòng hết sức trong tuyến đầu chống dịch trong suốt thời gian qua", bà Dung chia sẻ.